2017-02-12 16:23:00.0

Günzburg Auto prallt gegen Baum: Fahrer und Beifahrer werden verletzt

Mitten in der Günzburger Innenstadt hat sich am Samstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der Fahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, der ins Schleudern geriet.

Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Günzburg verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 19-jähriger Leipheimer nach 17 Uhr mit seinem Auto auf der Ichenhauser Straße von der Geschwister-Scholl-Straße kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß ein 16-jähriger Leipheimer.

In der Rechtskurve verlor der 19-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und geriet damit ins Schleudern. Dabei touchierte das Auto zunächst den rechten Randstein, schleuderte weiter und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum.

Der 19- sowie der 16-Jährige wurden dabei leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 3000 Euro, dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ob am Randstein oder dem Baum ein Sachschaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. Den 19-Jährigen erwartet nun zunächst ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um, reinigte die Fahrbahn und half bei der Bergung des Fahrzeugs, meldete Günzburgs Feuerwehrchef Christian Eisele. zg