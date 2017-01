2017-01-24 08:24:00.0

Sexualstraftäter Richter: "Kann jeden verstehen, der sich über milde Urteile aufregt"

"Viel zu milde", heißt es oft. Ein Jurist des Landgerichts Memmingen erklärt, wieso Sexualstraftäter häufig mit scheinbar geringen Strafen davonkommen. Von Alexander Sing

Herr Mürbe, viele Menschen regen sich über vermeintlich zu geringe Strafen für Sexualstraftäter auf. Können Sie das verstehen?

Manfred Mürbe: Natürlich kann ich das verstehen. Gerade Eltern denken sicher darüber nach, was wäre, wenn so etwas ihrem Kind passieren würde. Es ist so ziemlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.

Nach einem Urteil wegen Kindesmissbrauchs in der vergangenen Woche forderten wütende Leser auf unserer Facebook-Seite die Kastration und gar die Todesstrafe für den Täter...

Mürbe: Wir sind an das gebunden, was uns der Gesetzgeber vorgibt. Und Kastration ist im Gesetz nicht vorgesehen. Kopf ab genauso wenig. Das Maximum ist eine Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Dafür müssen aber mehrere Kriterien erfüllt sein.

Welche sind das?

Mürbe: Ein Täter muss zu mindestens zwei Jahren Haft verurteilt werden wegen einer Straftat gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung. Vorher muss er schon mindestens zwei Mal wegen solcher Straftaten verurteilt worden sein. Wenn diese formalen Kriterien erfüllt sind, muss auch noch ein Gutachter bescheinigen, dass der Täter eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Es ist ein Mittel, das in der Praxis nicht allzu oft genutzt wird.

Warum nicht?

Mürbe: Weil man in unserer Gesellschaft davon ausgeht, dass ein großer Teil der Täter durchaus beeinflussbar ist, zum Beispiel durch Therapien. Und die Erfolgsquoten sind da tatsächlich durchaus ansehnlich. Häufiger werden Täter nach der Haft unter Führungsaufsicht gestellt. Er wird dann von einem Bewährungshelfer betreut und bekommt bestimmte Auflagen, zum Beispiel, dass er keinen Zugang zum Internet haben darf oder sich von Kinderspielplätzen fernhalten muss.

Wie kommt denn überhaupt ein solches Gerichtsurteil zustande?

Mürbe: Es gibt immer einen vorgegebenen Strafrahmen. Im Fall von Kindesmissbrauch sind das sechs Monate bis zehn Jahre, je nach Schwere des Vergehens. Dann muss man immer sehen, was für und was gegen den Angeklagten spricht. Ein Geständnis wirkt sich zum Beispiel positiv aus, weil dem Opfer damit eine Aussage und damit das erneute Durchleben der Tat erspart bleibt. Außerdem ist das Opfer dann von einer Schuld erleichtert, die es sich möglicherweise selbst gibt. Beides hilft ungemein bei der Verarbeitung. Auf der anderen Seite wird es auch strafmildernd gewertet, wenn das Opfer mitgemacht hat oder von ihm sogar die Initiative ausging.

Und wie legt der Richter dann ein Strafmaß fest?

Mürbe: Meist kommt dann weniger als die rechnerische Mitte des Strafrahmens heraus. Das liegt einfach daran, dass man sich die hohen Strafen auch für wirklich massive Fälle „aufhebt“. Sonst könnten etwa brutale Vergewaltigungen nicht angemessen bestraft werden.

Zur Person: Manfred Mürbe ist Vizepräsident und Sprecher des Landgerichts Memmingen. Der 62-Jährige studierte Rechtswissenschaft in München und ist seit 1986 in Memmingen als Richter tätig.

