2017-01-08 16:00:00.0

Kellmünz Ausgezeichneter Einsatz

Bürgermeister Michael Obst ehrt beim Neujahresempfang engagierte Kellmünzer und zieht eine Halbzeitbilanz. Von Armin Schmid

Von der positiven Wirtschaftslage in Deutschland profitiere auch Kellmünz – das betonte Bürgermeister Michael Obst während des Neujahrsempfangs im Rathaus. Obst zog dabei nicht nur eine Halbzeitbilanz und formulierte Ziele für die restliche Wahlperiode bis 2020 – er zeichnete auch verdiente Bürger aus.

Der Aufschwung habe den Stand der gemeindlichen Kassen günstig beeinflusst, so Obst. Die Gewerbesteuereinnahmen würden steigen und die Einkommenssteuerrückflüsse seien auf hohem Niveau stabil. Besonders erfreulich sei, dass die Firma Butzbach einen Großteil ihrer Geschäfte von Illertissen nach Kellmünz verlegt habe.

Mit dem Rechbergring und dem Gewerbegebiet Kälberweide habe man zwei Großprojekte umsetzen können, die das Bild von Kellmünz nachhaltig verändern. Ganz oben auf der Agenda stehe, die wirtschaftliche Basis von Kellmünz weiter zu stärken. Neue Investoren sollen gefunden und ortsansässige Unternehmen bei ihren Zukunftsplänen unterstützt werden.

Großen Raum beim Neujahrsempfang nahmen Auszeichnungen und Ehrungen von Gemeindebürgern ein. Mit dem Ehrenzeichen in Silber wurden Monsignore Horst Grimm, Erwin Botzenhart, Rosi Kiechle und Markus Hölz ausgezeichnet. Der gebürtige Kellmünzer Horst Grimm ist nach einer Lehre zum Handschuhmacher und einer Beschäftigung bei der Bahn seiner Berufung als Pfarrer gefolgt. Seit seiner Pensionierung wirkt er als seelsorgerischer Beistand in seiner Heimatgemeinde. Erwin Botzenhart war viele Jahre lang als Marktmeister tätig und hat dabei Sommer- und Kirchweihmarkt organisiert. Über Jahre hinweg war er auch als Kassierer des Feuerwehrvereins tätig.

Rosi Kiechle wurde für ihr vielfältiges Engagement in der Gemeinde ausgezeichnet. Sie organisiert unter anderem Seniorennachmittage, ist Kindergruppenbeauftragte bei der Kolpingfamilie und arbeitet im Pfarrgemeinderat mit. Markus Hölz war jahrelang als Jugendwart der Feuerwehr aktiv und Vorsitzender des Feuerwehrvereins.

Mit einer Ehrenurkunde wurden junge und talentierte Bürger ausgezeichnet: Tobias Funke gewann mit Mitschülern des Kollegs in Illertissen den Weltmeistertitel beim RoboCup-Wettbewerb. Ein hoffnungsvolles Talent ist Julian Aumann: Der Schütze qualifizierte sich bereits für die Bayerischen und Deutschen Meisterschaften und erreichte bei der „Deutschen“ als bester männlicher Schwabe seiner Klasse den 16. Platz. Dominik Stehle war maßgeblich in die Bewerbung zum B3-Dorffest eingebunden und an der Erstellung eines Bewerbungsvideos beteiligt.