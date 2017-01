2017-01-23 18:04:00.0

Dietenheim/Regglisweiler Autos prallen bei Dietenheim schwer zusammen

Eine Frau wird lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist vor Ort.

Ein schwerer Zusammenstoß hat sich am Montagmorgen gegen 10.15 Uhr zwischen Dietenheim und Regglisweiler ereignet: Wie die Polizei mitteilt, prallten zwei Autos gegeneinander, eine 45-jährige Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Die Straße war nach dem Unfall drei Stunden lang gesperrt.

Die 45-Jährige war in ihrm Opel in Richtung Regglisweiler unterwegs. Wohl aufgrund eines Fahrfehlers geriet der Wagen ins Schleudern, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Das Auto gelangte infolgedessen auf die entgegengesetzte Fahrbahn und prallte seitlich gegen einen entgegenkommenden Ford. Dessen 59-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt, eine 17-Jährige auf dem Beifahrersitz schwer. Die 45-Jährige zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber konnte unweit der Unfallstelle auf einer Wiese landen, die Retter brachten die Frau in eine Unfallklinik.

An der Unfallstelle waren Notarzt, Rettungsdienstler und etwa 20 Feuerwehr im Einsatz. Die Straße war für Rettung und Aufräumarbeiten bis etwa 13.15 Uhr voll für den Verkehr gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 10000Euro. (az)