2016-12-29 00:34:50.0

Gemeinderat Bellenberg stellt auf LED-Licht um

An der Bauhofzufahrt und der Straße „Altes Wasserwerk“ vermitteln Musterlampen ein Bild von der künftigen Beleuchtung in der Gemeinde Von Regina Langhans

Am Sportplatz werden die Lampenbogen durch kleinere Leuchten ersetzt.

Für die schrittweise Umrüstung auf LED-Beleuchtung im Ort hat die Gemeinde Bellenberg in diesem Jahr Investitionen von 20000 Euro eingeplant. Umgerüstet werden soll in der Straße „Altes Wasserwerk“ sowie im Bereich des Parkplatzes von Schule und Kindergarten, der Bauhofzufahrt und dem „Gängele“.

Der Beschluss zum im Gemeinderat vorliegenden Angebot wurde vertagt. Denn vorab wollten sich die Räte von der Kapazität der neuen Lichtquellen einen Eindruck verschaffen, wofür Musterleuchten aufgestellt wurden: Je eine steht „Am Sportplatz“ und am „Alten Wasserwerk“ sowie eine im Bereich der Bauhofzufahrt.

ANZEIGE

Die Wahl der Standorte zum Umrüsten hat Gründe, welche Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller im Rat erläuterte. Für die Lampen am Verbindungsweg vom Schulparkplatz zur Staatsstraße, dem „Gängele“, gibt es keine Ersatzteile mehr, sodass ein Umrüsten des Areals mit insgesamt neun Leuchten naheliegt. Das Kostenangebot beläuft sich auf rund 6000 Euro, die Amortisationszeit auf rund 14 Jahre.

Ebenfalls nach einer Lösung gesucht wird im Bereich „Altes Wasserwerk“. Dort stehen die Lichtmasten mit ihren ausladenden Lampenschirmen wegen der dahinter befindlichen Regenablauf-Mulden zu nahe an der Straße. Dadurch besteht Gefahr, dass die Leuchten von besonders hohen Fahrzeugen wie Müllautos geschrammt werden. Als Alternative zur Erhöhung der Masten bietet sich das Anbringen von 24 kleineren LED-Leuchten an, die nicht gestreift werden. Laut Lechwerke würde deren Lichtquelle ausreichen, was nun ausprobiert wird. Die Angebotskosten betragen 14000 Euro, nach rund zehn Jahren sollen sie sich amortisiert haben.

Bedauerlich sei, so Vogt-Keller, dass es sich um ein relativ neues Siedlungsgebiet handle. Allerdings sei der Energieverbrauch der jetzigen Lampen vergleichsweise hoch.

Für allgemeines Unverständnis sorgte die Entdeckung, dass die Masten bei der damaligen Planung des Baugebiets zu kurz bemessen worden waren. Würden die Masten komplett ausgetauscht, bestünde Beitragspflicht, im Fall einer Erhöhung müsste die Gemeinde zahlen. Gemeinderat Wolfgang Schrapp plädierte dafür, die Lampen nach und nach, wenn sie defekt würden, auszutauschen. Bis in vielleicht 15 Jahren wären auf diese Art auch alle erneuert.