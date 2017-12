2017-12-08 07:00:00.0

Unterallgäu Demenz: Schulungen für Angehörige

Die Betreuung von kranken Familienmitgliedern ist nicht einfach. Im Unterallgäu gibt es spezielle Kurse für Helfer. Wo diese angeboten werden.

Der Alltag mit demenziell veränderten Menschen erfordert Empathie und Geduld und ist für Angehörige oft belastend. Hilfreich ist hier Wissen über die Demenz und über den Umgang mit dem Erkrankten. Im Unterallgäu und der Stadt Memmingen gibt es acht Kontaktstellen der Demenzhilfe Allgäu, bei denen die Betroffenen und ihre Angehörigen Beratung und Unterstützungsangebote finden.

Um ehrenamtliche Helfer und Angehörige anzuleiten, veranstalten die Kontaktstellen Schulungen zum Demenzbegleiter, die jetzt in einem Faltblatt zusammengefasst wurden. Erhältlich ist das Faltblatt bei der Stadt Memmingen und im Landratsamt Unterallgäu sowie bei den Demenzhilfe-Kontaktstellen im Unterallgäu und in Memmingen. Außerdem gibt es das Faltblatt in allen Servicestellen im Unterallgäu und bei der Krankenkasse AOK in Memmingen.

ANZEIGE

Die Schulung zum Demenzbegleiter umfasst 40 Unterrichtseinheiten und richtet sich an ehrenamtliche Helfer sowie an pflegende Angehörige. In den Unterrichtseinheiten erhalten die Teilnehmer „Handwerkszeug“, das ihnen im Umgang mit demenziell veränderten Menschen helfen soll.

Zum Abschluss der Schulung gibt es für jeden Teilnehmer ein Zertifikat, welches vom ZBFS (Zentrum Bayern Familie und Soziales) anerkannt wird. Mithilfe dieses Zertifikats ist es möglich, gegen eine Aufwandsentschädigung bei den vom ZBFS anerkannten Helferkreisen Menschen mit Demenz und deren Angehörige im häuslichen Umfeld zu unterstützen.

Neben den 40-Stunden-Schulungen zum Demenzbegleiter informiert das Faltblatt auch über Fortbildungen rund um das Thema Demenz im Jahr 2018. Es werden über das Jahr verteilt vier Fortbildungen angeboten – und zwar zu den Themen „Appetitanregend, ausgewogen und gesund, Ernährung trotz höherem Alter kunterbunt“, „Demenz in der letzten Lebensphase“, „Herausforderung Demenz“ und „Sport trotz(t) Demenz – Der Muskel kennt keine Demenz“. Die Fortbildungen sind kostenfrei und finden in Rammingen, Mindelheim, Babenhausen beziehungsweise in Bad Wörishofen statt. Die erste Demenz-Schulung findet im Feuerwehrhaus in Rammingen statt und beginnt schon am Mittwoch, 24. Januar, 2018. (az)

Eine Anmeldung ist erforderlich und sollte bei der Nachbarschaftshilfe in Rammingen unter der Telefonnummer 08245/7749705 erfolgen.