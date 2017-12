2017-12-15 07:00:00.0

Unterallgäu Der Waldmensch

Ein Besuch bei Eremit Heinrich Maucher im Unterallgäuer Baumgärtle. Er ist tiefgläubig und lebt ohne Strom und fließendes Wasser. Von Tobias Schuhwerk

Düster hängt der Nebel über dem Wald. Keine Menschenseele begegnet uns auf dem Weg zu einem der merkwürdigsten Orte im Allgäu. Im Schattenreich von Fichten hat ein Mensch Erleuchtung gefunden. Sie nennen ihn den Waldmensch oder auch den Eremiten von Baumgärtle. Seit 30 Jahren lebt er abseits der Zivilisation.

Die blauen Augen über dem Rauschebart sind weit aufgerissen, als er uns vor seiner Holzhütte erblickt. Auf eine Invasion von Menschen (wir sind immerhin zu zweit...) ist der Einsiedler von Baumgärtle (Unterallgäu) nicht eingestellt. Im Herbst und Winter verbringt der 76-Jährige viele Tage ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt. Dann betet er stundenlang den Rosenkranz und liest in der Bibel. Oder in den Prophezeiungen von Nostradamus. Aber nur solange es das Tageslicht ermöglicht. Der Waldmensch hat sich für ein Leben ohne Strom und fließendes Wasser entschieden. Es dient nur einem Zwecke: der Preisung Gottes.

Heinrich Maucher, wie der Eremit von Baumgärtle mit bürgerlichem Namen heißt, sieht das Ende der Menschheit heranziehen. Vielleicht ist das der Grund, weshalb er mit uns sprechen will. „Betet, Menschen, betet“, lautet seine Botschaft. Das Ende sei nah. Der Krieg in Syrien, von dem ihm Besucher berichteten, habe die Welt aus ihren Fugen gerissen. Mit ihm beginne die Endzeit, für die er sich gerüstet sieht: „Hier bin ich sicher, wenn die Apokalypse beginnt“, sagt er und verweist auf seinen abseits gelegenen Wohnort: „Im Wald und im Gebirge leben die Menschen immer sicher.“ Deshalb hat er das Menschenmögliche getan, um auch andere zu retten: Im Laufe von drei Jahrzehnten baute er neben seiner eigenen Hütte 35 Holzverschläge, die im Bedarfsfall Unterschlupf für Hilfsbedürftige bieten können. Dazu kommen elf Mariengrotten oder Holzkapellen, die den Herrgott erfreuen und gnädig stimmen sollen.

„Marientor“ nennt er den Rückzugsort im Wald. Etwa einen Kilometer lang sind die Pilgerwege, die sich durch das geheimnisvolle Labyrinth auf seinem eigenen Grund und Boden schlängeln. Der Einsiedler stammt aus einer katholischen Bauernfamilie. Kurz nachdem seine Eltern Anfang der 1980er Jahre starben, fühlte sich der frühere Ministrant zu einem Leben in Abgeschiedenheit berufen. Als junger Mann träumte der Eremit von einem normalen Leben. Einige Herzensdamen soll es gegeben haben, erzählt er mit einem verschmitzten Grinsen. Doch wann immer es konkret hätte werden können, vergaß er die Termine. Seine Bestimmung sei anders gewesen. Sie führte ihn in ein Leben in der Natur. Er trinkt Wasser aus der Quelle, heizt mit Brennholz aus dem Wald und ernährt sich vor allem von Obst, Gemüse, Honig und Eiern. Eine gläubige Wohltäterin, die er seit elf Jahren kennt, versorgt ihn einmal pro Woche mit dem Nötigsten. „Ich brauch’ it viel“, sagt der Waldmensch. Wie zum Beweis huscht er barfuß durch sein Reich. Dass das Thermometer an diesem Tag null Grad anzeigt, stört ihn nicht.

Das Landratsamt Unterallgäu, so sagt man, hat bei Maucher einige Augen zugedrückt. Altlandrat Hermann Haisch habe den Eremiten besucht und kam zu dem Schluss, dass von dem friedlichen Naturfreund keine Gefahr ausgeht. Viele empfinden den Einsiedler heute als Segen. Sie bringen ihm Kunststoff-Blumen, mit denen er sein Kleinod schmückt. Oder sie vertrauen ihm Holzkreuze ihrer gestorbenen Angehörigen an. Über 200 Kreuze stehen auf seinem Refugium.