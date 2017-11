2017-11-29 07:00:00.0

Vöhringen Die Stadt Vöhringen für unterwegs

Bürger können sich per Smartphone-App über die Kommune informieren. Von Madeleine Schuster

Unterwegs nach den Öffnungszeiten des Wertstoffhofs sehen oder sich per Smartphone über aktuelle Veranstaltungen in der Stadt informieren: In Vöhringen können Bürger dazu eine App nutzen. Denn die Kommune bietet zusätzlich zu ihrer Homepage auch eine eigene Version für das Mobiltelefon an – Wissenswertes über die Stadt gibt es in Vöhringen sozusagen „to go“.

Neu ist die Vöhringen-App zwar nicht, sagt Jürgen Herzog, Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Sie sei gemeinsam mit einer neuen Version der städtischen Homepage entwickelt worden. Allzu bekannt scheint die App allerdings noch nicht zu sein: Zumindest im Stadtrat sorgte die Nachricht, dass es das Angebot gibt, großteils für Überraschung. Nach Angaben von Herzog liege das unter anderem daran, dass die App in naher Zukunft noch weiter ausgebaut werden soll. Sowohl Einwohner als auch Besucher sollen von dem kostenlosen Angebot profitieren.

Wer sich die aktuelle Version der App auf sein Smartphone lädt, findet dort unter anderem Informationen über die Kommune – wie Einwohnerzahl und Chronik – und aktuelle Nachrichten zum Stadtgeschehen. Aber auch einen Überblick über Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Sportangebote oder Vereine können sich Nutzer verschaffen. Außerdem bietet die App die Möglichkeit, Schäden – etwa an der Straßenbeleuchtung – ganz einfach über das Mobiltelefon zu melden.

Konzipiert wurde die App von der Firma Inixmedia, die laut Herzog auch die Homepage der Stadt neu gestaltet hat. Das Unternehmen soll sich auch künftig um das Angebot kümmern und die Inhalte aktualisieren.