2018-01-01 19:58:00.0

Babenhausen Drei Verletzte nach Brand in Babenhausen

Ein Handstaubsauger fängt Feuer und steckt eine Matratze in Brand. Doch die Bewohner handeln schnell.

Drei Menschen haben sich nach einem Zimmerbrand am Samstagnachmittag in Babenhausen Rauchvergiftungen zugezogen. Sie hatten den Brand in einem Einfamilienhaus an der Lindenstraße noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht.

Wie die Polizei mitteilte, war dort gegen 14.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ursache war ein überhitzter Handstaubsauger, der in Flammen geraten war und die Matratze eines Bettes entzündet hatte.

Mehrere der fünf im Haus anwesenden Personen unternahmen sofort Löschversuche, die auch erfolgreich waren, aber drei von ihnen – ein 57-jähriger Vater, sein 16 Jahre alter Sohn sowie ein 21-jähriger Gast der Familie – wurden durch eingeatmete Rauchgase verletzt.

Die drei Männer wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in eine Klinik gebracht. Die wegen des Zimmerbrands und eventuell gefährdeter Personen alarmierten Feuerwehren aus Babenhausen und Klosterbeuren waren wie der Rettungsdienst mit einem großen Aufgebot ausgerückt, brauchten aber nichts mehr zu löschen. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 15000 Euro. (wis/az)