Roggenburg Ein kleines Weihnachtswunder

Mehr als 70 Krippen sind derzeit in Roggenburg zu sehen. Von Manfred Deger

„Wo geht’s nach Bethlehem?“, fragt Nele ihre Mutter in einem Kinderbuch. „Einfach quer über die Straße“, gibt diese zur Antwort. Quer über der Straße werde Nele eine Krippe mit dem Jesuskind und der heiligen Familie finden. Diese kleine Geschichte erzählte Abt Hermann-Josef Kugler in der festlichen Messe in der Roggenburger Klosterkirche, welche der Eröffnung der großen Roggenburger Krippenausstellung im Haus für Kunst und Kultur vorausging.

Der stellvertretende Landrat Roland Bürzle ging in seiner Laudatio auf die Bedeutung der Krippen ein: „Ein Krippenbauer kann mit seiner Krippe einem einfachen Menschen mehr über die Liebe Gottes sagen als manches theologische Traktat.“ Damit zitierte Bürzle den ehemaligen Vorsitzenden des Bayerischen Krippenverbandes, Prälat Erich Lidel aus Tiefenbach. „Eine Krippe ist, wenn man so will, ein geschnitztes Glaubensbekenntnis“, sagte Bürzle.

Mehr als 70 Krippen sind in der aktuellen Ausstellung zu bewundern. Pater Roman Löschinger, der Direktor des veranstaltenden Bildungszentrums, schwärmte: „In dieser Ausstellung kann man sich nicht satt sehen am Geheimnis von Weihnachten.“ Nicht ein Krippenverein, sondern zwei Krippler aus Leidenschaft sind in diesem Jahr Kuratoren der Ausstellung. Anton und Silvia Bidell aus Illerberg haben in monatelanger Vorbereitung ein „kleines Weihnachtswunder“ geschaffen, wie Pater Roman bemerkte. Krippenfreunde aus ganz Bayern haben den beiden ihre Schätze zur Verfügung gestellt.

Anton Bidells Begeisterung für Krippen erwachte schon in frühester Jugend. Sein Großvater hatte vom berühmten Krippenbauer Sebastian Osterrieder eine 40 Quadratmeter große Krippe erworben, die Anton und sein Vater an Weihnachten aufbauten. Später gestaltete er Jahrzehnte lang mit Prälat Erich Lidel Krippen. Der Pfarrer weihte ihn in die Geheimnisse der Krippenkunst ein. Anton Bidells Frau Silvia teilt mit ihm die große Krippenleidenschaft. Sie stellt die wertvollen Klosterarbeiten her, die ebenfalls in Roggenburg gezeigt werden.

In der Ausstellung wird die ganze Vielfalt der Krippenkunst deutlich. Den Schwerpunkt bilden in diesem Jahr die kunsthistorischen Krippen in allen Variationen. Die für Anton Bidell faszinierendste ist eine alpenländische Bretterkrippe von Sebastian Pfeffer. „Pfefferkrippen sind sehr feingliedrig geschnitzt und stehen bei vielen weltbekannten Skifahrern im Wohnzimmer“, erzählt Bidell. Auch eine sehr seltene Darstellung, die Beschneidungsszene im Tempel aus dem 19. Jahrhundert, findet sich unter den Exponaten. Die sizilianischen Krippen stammen von der Künstlerin Elisa Mesina aus Palermo. Sie war die Lehrmeisterin der bekannten Künstlerin Angela Trippi.

Den Stall zu diesen Figuren hat Anton Bidell selbst entworfen und gebaut. In seiner eigenen neapolitanischen Krippe steht die heilige Familie nicht in einem Stall, sondern in einem italienischen Palazzo, umringt von geschäftigem Stadtleben. Wie in allen neapolitanischen Krippen liegt ein Trinker in der Nähe der heiligen Familie, der die menschlichen Schwächen symbolisiert, die oftmals die Geburt Christi in den Hintergrund rücken.

Doch in der Ausstellung gibt es noch viel mehr Geheimnisse zu entdecken. „Hier findet jeder Besucher seine Krippe. Aber natürlich ist für jeden Krippler seine Krippe die Schönste“, sagt Anton Bidell.