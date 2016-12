2016-12-23 12:50:00.0

Obenhausen Eine ganz besondere Puppensammlung

Rund 200 Puppen aus allen Kontinenten hat Tina Reißbach aus Obenhausen gesammelt. Von Dorothea Brumbach

Dicht nebeneinander stehen die in Ländertracht gekleideten Unikate aus Australien, China, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland oder Tunesien in ihrem Schrank. Von jeder Urlaubsreise hat die 90-Jährige eine Puppe mitgebracht und die Verwandtschaft hat weitere Exemplare dazu geschenkt. Auch ein ganz besonderes Exemplar hat die Seniorin in ihrer Sammlung: eine Puppe aus Bethlehem, die sie jetzt in der Weihnachtszeit besonders gerne zeigt. „Doch das schönste Puppengeschenk“, erinnert sich Reißbach, „war die erste Puppe von meiner Mutter. So bin ich dann zum Sammeln gekommen.“