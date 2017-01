2017-01-21 00:32:39.0

Unfälle Firma soll Schnee räumen

Debatte um „Porschekurve“ im Rat

In der jüngsten Marktratssitzung hat Rat Peter Miller an Verkehrsunfälle in der sogenannten Porschekurve in der jüngsten Zeit wegen schneeglatter Fahrbahn erinnert. Er bat die Verwaltung, bei der zuständigen Straßenbehörde nachzufragen, ob die in Babenhausen beheimatete Firma Polzer den Streudienst für die Kurve mit übernehmen darf. Die Firma führt ab der Landkreisgrenze, die ein Stück vor der Abzweigung von der Staatsstraße in Richtung Osterberg beginnt, den Räum- und Streudienst in Richtung Norden durch. Allerdings ist sie nicht für die Porschekurve zuständig, die sie aber auf dem Weg zum Schneeräumdienst befährt. Marktbaumeister Reinhard Liedel sicherte zu, sich mit der Straßenmeisterei in Verbindung zu setzen.

Im Zusammenhang mit dem Winterdienst regte Christian Pfeifer an, aufgrund der starken Schneeverwehungen zwischen Babenhausen und Kettershausen entsprechende Fangzäune aufzustellen. (fs)