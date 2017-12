2017-12-10 07:00:00.0

Bellenberg Für die Schule werden nochmals Schulden gemacht

Die Brandschutzsanierung der Turnhalle in Bellenberg wird wegen knapper Finanzen dagegen gestrichen. Von Regina Langhans

Der Gemeinderat Bellenberg hat sich einen Überblick zur aktuellen und künftigen Finanzlage verschafft. In der Sitzung legte Kämmerin Verena Miller neueste Zahlen vor, sodass der Haushalt vorberaten werden konnte.

Miller informierte, dass nach der heuer erfolgten Kreditaufnahme von rund 1,4 Millionen Euro zur Finanzierung der Generalsanierung der Lindenschule 2018 weitere Schulden gemacht werden müssen. Wie Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller sagte, werden die Schule „komplett finanziert“. Um die restlichen Rechnungen zu begleichen, werde ein Kredit von voraussichtlich 1,5 Millionen Euro aufgenommen. Sollte 2021 das Haus des Kindes saniert werden, sei erneut ein Kredit fällig. Vogt-Keller erinnerte daran, dass der immer wieder erweiterte Kindergarten innen mit unterschiedlichem Bodenbelag und Mobiliar ausgestattet sei. So würden auch dort in den nächsten Jahren Reparaturen anstehen.

Von der lang diskutierten und kostspieligen Brandschutzsanierung der Turn- und Festhalle hingegen haben die Räte Abstand genommen. Sie hätte im Anschluss an die Schulsanierung stattfinden sollen. Doch das Gremium strich die dafür bereitgehaltene Investitionssumme aus dem Haushaltsplan. Zu Plänen für die genaue Umsetzung war es noch nicht gekommen. Stattdessen soll die bislang praktizierte Lösung – bei Großveranstaltungen Feuerwehrleute in Bereitschaft zu halten – bis auf weiteres beibehalten werden. Die Kosten für eine Brandschutzsanierung der mit viel Holz ausgekleideten Halle stehen offenbar nicht in Relation zu den Ausgaben für die Bereitschaft.

Wie die Kämmerin bereits vorab angedeutet hat, wird die Kreisumlage auf dem hohen Niveau von 2017 bleiben. An Schlüsselzuweisungen falle für Bellenberg im Jahr 2018 eventuell etwas ab. Beim Einkommen- und Lohnsteueranteil geht die Kämmerin aufgrund der Steuerschätzung von einer weiteren positiven Entwicklung aus.

Diskutiert und in die Haushaltszahlen 2018 aufgenommen wurden 5000 Euro, um eine Erweiterung des Jugendheims zu planen. Außerdem sind 25000 Euro eingestellt, um wie geplant im erweiterten Garten beim Haus des Kindes ein besonderes Spielgerät aufzustellen. Auch an die in den Vorjahren rundum sanierten Spielplätze wurde gedacht, indem nach einer Pause wieder Geld eingeplant wurde für unerwartete Reparaturen. Leer ausgehen wird – was Ausstattungswünsche anbelangt – hingegen der Bauhof. Im Vorjahr war der Fuhrpark verschiedentlich aufgestockt worden.