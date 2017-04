2017-04-22 18:00:00.0

Vöhringen Gemeindehaus wird zum Wellness-Hotel

Podium 70 bringt die Komödie „Aufguss“ auf die Bühne. Von Ursula Katharina Balken

Wer eine Reise tut, bringt Erinnerungen mit. Das hat das 17-köpfige Ensemble von Podium 70 getan, das sich auf eine Fahrt nach Berlin aufgemacht hatte. Aber nicht nur um an den Ufern der Spree zu lustwandeln, sondern um sich auch das Stück „Aufguss“ von René Heinersdorff anzuschauen, das am Samstag, 6. Mai, 20 Uhr, Premiere im evangelischen Gemeindehaus hat.

„Wir haben die Komödie am Kurfürstendamm besucht, um uns das Stück mit Hugo Egon Balder und Jeanette Biedermann anzuschauen“, sagt Peter Kelichhaus, Prinzipal des Podiums. „Wir wollen ja immer beste Leistungen auf die Bühne zu bringen, um unser Publikum gut zu unterhalten. Deshalb haben wir auch ein paar Anregungen mit nach Hause genommen, wenngleich wir unser eigenes Konzept haben und auch daran festhalten.“ Denn das Vöhringer Konzept sei schlüssig. „Uns sind ja räumlich und finanziell für eine Neuinszenierung Grenzen gesetzt. Aber gute Anregungen kann man immer brauchen.“ Wenn man das Stück in Vöhringen auf die Bühne bringt, sind die Maße der Bühne für die Ausstattung ein Faktor, der genau überlegt sein will. „Für mich ist das Bühnenbild immer ein wichtiger Aspekt“, sagt Kelichhaus. Aber es ist für ihn nicht das Wichtigste. Als Spielleiter ist er aus früheren Aufführungen dafür bekannt, dass er immer mehr Wert auf die Aussage eines Stückes legt als auf opulente Bühnenbilder. Bühnenausstattung kostet nämlich Geld.

Das neue Stück schwimmt auf der Wellness-Welle. Ein Schlüsselwort ist die Bezeichnung „Spende“, das vielseitig interpretierbar ist. Spende kann Geld sein, um ein Projekt zu unterstützen, aber es kann auch Sperma eines Mannes sein, um ein Kind zu bekommen, wenn der dafür vorgesehene biologische Vorgang, aus welchen Gründen auch immer, nicht funktioniert. „Aufguss“ spielt in einem Wellness-Hotel, die Handlung läuft zwischen Sauna, Dampfbad, Foyer und Sanarium ab. Kurz zum Inhalt: Ein schon in die Jahre gekommener Geschäftsmann will seiner Freundin ein Geschenk machen, die Zuschauer müssen sich überraschen lassen, um welch delikate Gabe es sich handeln könnte. Der Chef einer Kinderklinik erhofft sich ein handfestes Geldgeschenk. Und so kreuzen sich zwischen Dampfbad und Sauna die Wege der „Betroffenen“ und mit jedem heißen Aufguss in der Sauna steigert sich die Zahl der Missverständnisse. Nur eines bleibt klar, der Bademantel dominiert bei der Kostümausstattung.

Vorverkauf Buchhandlung und Weinkabinett Kelichhaus, Bahnhofstraße 6a, Vöhringen, Telefon 07306/32678. Aufführungstermine (jeweils 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus): : Samstag, 6. Mai; Samstag, 13. Mai; Sonntag, 14. Mai; Mittwoch, 17. Mai; Sonntag, 21. Mai; Mittwoch 24. Mai; Sonntag, 28. Mai.