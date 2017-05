2017-05-23 10:00:00.0

Kellmünz Großer Umzug durch Kellmünz

Das Schützenfest des Gaus Babenhausen war wie aus dem Bilderbuch: Strahlender Sonnenschein und jede Menge Interessierte. Die neuen Könige sind nun bekannt. Von Armin Schmid

Mit einem Schützenfest wie aus dem Bilderbuch fand das Gauschießen des Schützengaus Babenhausen in Kellmünz und rund um das Schützenheim einen glanzvollen Abschluss. Dazu passte, dass der neue Gauschützenkönig aus der Nachbarschaft kommt. Alexander Merkle vom SV Filzingen sicherte sich mit einem 5,0-Teiler den Sieg und darf nun für ein Jahr die Königswürde der Luftgewehrschützen des Schützengaus tragen. Der Kellmünzer Bürgermeister Michael Obst überreichte ein von der Marktgemeinde gesendetes Luftgewehr als Siegerpreis.

Christoph Leinauer (SV Herretshofen) siegte mit einem 10,4-Teiler bei den Jungschützen und wurde zum neuen Gaujugendkönig proklamiert. Bei den Luftpistolenschützen bewies Konstantin Liening vom Schützenverein Babenhausen eine ruhige Hand und ein sicheres Auge. Der Sportschütze holte sich mit einem 10,6-Teiler den Titel des Gauschützenkönigs. Den Hauptgewinn – eine von der Raiffeisenbank Iller-Roth-Günz gestiftete Luftpistole – überreichte Florian Zanker.

Und auch Christian Fötsch vom SV Dietershofen darf sich jetzt Gauschützenkönig der Kleinkaliberschützen nennen. Bei strahlend blauem Himmel startete ein Kirchenzug unter Führung des Musikvereins Kellmünz mit mehr als 30 Fahnen- und Vereinsabordnungen, Bürgern und Besuchern in Richtung Martinskirche. Während des Festgottesdienstes in der voll besetzten Pfarrkirche stellte Monsignore Horst Grimm den Ursprung der Schützenvereine in den Vordergrund.

Über jede Menge Beteiligung von allen Seiten freute sich der Vereinsvorsitzende, Norbert Zucktriegel: Mehr als 50 Helfer sind über Wochen hinweg im Einsatz gewesen. Zucktriegel meldete außerdem 548 Starter. Andreas Mayr fügte an, dass dies im Vergleich mit anderen Gauschießen eine Zahl ist, die im oberen Drittel liegt.

Die Meistbeteiligung gewann der SV St. Georg Weiler mit 51 Startern. Den Landratspokal der Luftgewehrschützen durfte Michaela Gestle (SV Weiler) in Empfang nehmen.

Der Osterberger Hubert Kleimaier gewann mit der Luftpistole den Landratspokal/Luftpistole. Die beste Luftgewehrmannschaft stellte der SV Weiler mit Michaela Gestle, Nikola Wiest, Stefanie Sommer, Monika Gestle und Markus Wiest. Bei den Luftpistolenschützen siegten Quirin Rothdach, Konstantin Liening, Helmut Wachter und Hans-Peter Miller, die für den SV Babenhausen antraten.