2017-12-05 07:00:00.0

Illertissen Hohe Kunst unter dem Rasen

Die Stadt will 2018 einige hunderttausend Euro in ein neues Spielfeld im Vöhlinstadion investieren. Was geplant ist. Von Jens Carsten

Kunstrasen will gepflegt sein: Das lässt sich die Stadt Illertissen demnächst einiges kosten. Foto: Alexander Kaya (Symbol)