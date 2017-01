2017-01-08 07:02:00.0

Osterberg Holzverkäufe: Bürgermeister räumt Fehler ein

In Osterberg erklärt Rathauschef Rainer Schmalle, warum er dem umstrittenen Handel ohne Gemeinderatsbeschluss zugestimmt hat. Und wie es in der Sache nun weitergeht. Von Armin Schmid

Andrang herrschte bei der Informationsveranstaltung der Gemeinde Osterberg in der örtlichen Turnhalle: Über 60 Bürger hatten sich eingefunden, um sich von Rathauschef Rainer Schmalle über aktuelle Themen in Kenntnis setzen zu lassen. Dabei ging es vor allem um Geld: Im Fokus standen die Kostenabrechnungen für die neue Ortsdurchfahrt und die umstrittene Abrechnung für den Holzverkauf aus dem Gemeindewald. Der Bürgermeister legte Zahlen auf den Tisch – die einigen Zuhörern allerdings so gar nicht gefielen.

Da ging es etwa um die Ausgaben für Wasser- und Kanalbau im Bereich der Ortsdurchfahrt. Die Kosten beliefen sich auf rund 882000 Euro und lägen damit über dem erwarteten Wert, sagte Schmalle. Die Anlieger müssen bezahlen: Die Summe sei auf die betroffenen Bürger umgelegt worden. Sie erhielten Rechnungen über zwischen 200 und 2000 Euro – aber wohl erst im zweiten Quartal dieses Jahres, wie Schmalle sagte. Denn die Verwaltungsgemeinschaft habe aktuell zu wenig Personal. Grundstücksbesitzer könnten die Höhe der von ihnen zu entrichtenden Gebühren bereits bei der Gemeindeverwaltung erfragen. Die Abrechnung für den Straßenbau selbst lägen noch nicht vor.

Im Hinblick auf die Neugestaltung des Nordteils der Ortsdurchfahrt (Oberrother Straße) hatte der Bürgermeister keine guten Nachrichten: Der Ausbau des nördlichen Straßenteils sei im Investitionsplan des Landkreises erst für das Jahr 2019 enthalten. „2018 wäre mir lieber gewesen“, sagte Schmalle. Er wolle in der Sache nachhaken.

Die Qualität des Trinkwassers habe sich erhöht, sagte der Bürgermeister. So werde man 2017 zur normalen Probeentnahme und zum herkömmlichen Untersuchungsmodus zurückkehren. Die im Kindergarten aufgetretenen Erkrankungsfälle seien, laut Schmalle, nicht durch verunreinigtes Trinkwasser verursacht worden. Im Nachhinein betrachtet, habe es durch das Wasser keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen gegeben, so Schmalle.

Licht wollte der Bürgermeister in die Abrechnung der Waldbewirtschaftung für das Jahr 2014 bringen. An ihr hatte es, wie berichtet, Kritik gegeben. Die Bilanz weise Abweichungen und Differenzen auf, hieß es. Dazu sagte Schmalle nun, seiner Meinung nach sei das Zahlenwerk stimmig. Eine genauere Abrechnung zu erstellen, sei nicht möglich. Teils sei zu viel Holz berechnet worden und teils zu wenig, sagte Schmalle. Da Holz ein Naturprodukt sei, könne es zu Schwankungen kommen. „Ich habe einen Fehler gemacht“, räumte der Bürgermeister mit Blick auf den damaligen Holzverkauf ein. Demnach wäre dafür ein Gemeinderatsbeschluss nötig gewesen. Letztlich habe der Bürgermeister somit seinen festgelegten finanziellen Verfügungsrahmen überschritten. Schmalle sagte, er sei damals neu im Amt gewesen und habe die Gemeindeordnung dahingehend falsch interpretiert. Er habe sich darüber gefreut, dass ein Käufer mehr für das Holz geboten habe und dem Handel aus Euphorie zugestimmt. Zudem habe er sich schnell für das zeitlich begrenzte Angebot entscheiden müssen.

Offenkundig besteht weiterhin Klärungsbedarf in der Sache: In den nächsten Ratssitzungen soll es um die Bewirtschaftung des Walds gehen. Auch Vertreter der Fachbehörden werden dann vor Ort sein, hieß es.

Informationen gab es auch zur Pro-Kopf-Verschuldung, die nach Aussage des Bürgermeisters massiv in der Diskussion gestanden habe. Den im Haushaltsplan eingestellten Kredit habe man abgerufen, das Geld aber noch nicht komplett ausgegeben. Laut Haushaltsplan sei die Verschuldung von knapp 800000 Euro auf nunmehr fast zwei Millionen Euro angestiegen. Bei 883 Einwohnern liege die statistische Verschuldung bei circa 2100 Euro pro Kopf. Schmalle machte deutlich, dass man eine ähnlich hohe Verschuldung auch in der Vergangenheit schon bewältigt habe. Anfang der 2000er Jahre habe der Schuldenstand auf ähnlich hohem Niveau gelegen.