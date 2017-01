2017-01-21 00:32:02.0

Illertissen bekommt eine neue Ampel

Staus in der Adolf-Kempter Straße

Derzeit wird in Illertissen an der Kreuzung von der Ulmer Straße und Adolf-Kempter-Straße (Richtung Bahnübergang) eine Ampelanlage gebaut. Sie soll den dort häufig zu beobachtenden Staus entgegenwirken. Das sagte Tiefbauamtsleiter Bernd Hillemeyr auf Anfrage.

Der Wunsch, dass eine Ampel das Linksabbiegen in die stark befahrene Ulmer Straße (Staatsstraße 2031) regeln soll, bestehe schon über Jahre, so Hillemeyr. Mit Blick darauf wurde bei der Trassensanierung vor drei Jahren eine eigene Abbiegespur gebaut, auch die nötigen Leerrohre seien schon im Boden verlegt. Als im Herbst der Kirchenbau der evangelischen Gemeinde, die direkter Anlieger ist, erfolgte, konnten Gehweg und Standort für die Ampelanlage vorbereitet werden. Und vor wenigen Tagen haben Handwerker die Masten errichtet. So bleibt das ganz erste einmal stehen: „Um die restliche Ampelanlage zu installieren“, sagt der Tiefbauamtsleiter, „müssen wärmere Zeiten abgewartet werden“. Er rechnet damit, dass es erst im März weitergeht. Denn bei den Minusgraden sei es nicht möglich, Kabel zu verlegen, welche dann brechen könnten, oder die für den Betrieb notwendigen Markierungen anzubringen.

Nach Michael Wagner, beim staatlichen Bauamt in Krumbach zuständig für den Straßenunterhalt im Kreis Neu-Ulm, spricht nichts gegen die Ampel: „Die Leistungsfähigkeit, also der Verkehrsdurchfluss, ist gegeben.“ Es sei angedacht, die neue Anlage mit der sogenannten grüne Welle der Ampeln an der Hirschkreuzung und an der Abbiegung zur Dietenheimer Straße zu takten. Sollte es dennoch zu Staus auf der Kempter-Straße kommen, gebe es andere Steuerungsmöglichkeiten. Parallel zur Ampel sollen Überquerungsstreifen für Fußgänger entstehen. (lor)