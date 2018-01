2018-01-20 00:34:25.0

Wald Kaum Sturmschäden

Illertisser Förster zieht Bilanz

Die Region hat wohl Glück gehabt. Wie Bernd Karrer, der Forstrevierleiter Illertissen, auf Nachfrage mitteilte, wütete Orkan „Friederike“ nicht so stark in der Region, wie andernorts. Karrer: „Da sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen.“

Karrers zuständiges Gebiet reicht eigenen Angaben nach von Attenhofen bis Kellmünz. Und am Donnerstag habe er entlang der Straßen nur einzelne Sturmschäden an den Bäumen erkennen können. Der Wind sei am Donnerstag von Südwesten gekommen, das seien die Bäume eher gewöhnt, weil der Wind meistens aus dieser Richtung wehe.

Anders sei es vor einer Woche gewesen – der Wind blies von Norden her über die Region: „Im Bucher Raum und im Unterrother Gemeindewald gab es einige Schäden“, sagte der Förster. Auch im Osterberger Gemeindewald habe er Sturmschäden registriert. Vergangene Woche verzeichnete Karrer etwa 1500 Festmeter beschädigte Bäume. „Das ist aber nur für den Raum Illertissen geschätzt. Im Landkreis waren es vermutlich doppelt so viele“, sagte er. (feema)