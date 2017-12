2017-12-14 17:03:00.0

Ulm Liqui Moly knackt die halbe Milliarde

Der Ulmer Öl- und Additivspezialist verbucht gleich mehrere Rekorde in Sachen Umsatz. Die Gründe sind vielfältig

Zum ersten Mal hat nach eigenen Angaben Liqui Moly die Marke von einer halben Milliarde Euro Jahresumsatz übersprungen. „Damit haben wir einen wichtigen Meilenstein für 2017 erreicht“, sagte Ernst Prost, geschäftsführender Gesellschafter des Öl- und Additivspezialisten. „Und das Jahr ist noch nicht zu Ende.“ Mit der halben Milliarde hat das Unternehmen seinen Jahresumsatz in den letzten acht Jahren mehr als verdoppelt.

Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei 489 Millionen Euro. Dass bereits Anfang Dezember die 500 Millionen Euro geknackt wurden, lag auch an einem außergewöhnlich starken November. Üblicherweise lässt die Nachfrage in diesem Monat nach. In diesem Jahr jedoch blieb nicht nur die Umsatzschwäche aus, sondern der November markierte mit 51,4 Millionen Euro sogar einen neuen Monatsrekord.

Für den Erfolg gibt es laut Prost mehrere Gründe. Zum einen sei der Umsatz im Heimatmarkt Deutschland und Österreich trotz der bereits sehr starken Marktstellung stärker als geplant gestiegen. Und zum anderen wachse das Exportgeschäft auf breiter Front. Zwei Länder stechen demnach dabei besonders hervor: Russland und China.

Russland ist traditionell der wichtigste Export-Markt von Liqui Moly. In den vergangenen Jahren habe der Absatz geschwächelt. Krim-Krise, Ukraine-Krise, Wirtschaftskrise und Rubelkrise hinterließen in den Zahlen ihre Spuren. Nun habe sich das Russland-Geschäft nicht nur erholt, sondern jetzt schon den bisherigen Rekordwert vor den Krisen übertroffen. Das zweite Umsatzschwergewicht ist China.

Im Land der Mitte steigerten die Ulmer ihren Umsatz in den ersten elf Monaten um mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese Leistungen lassen Ernst Prost zuversichtlich in die Zukunft blicken. Seine Firma verzeichnet Jahr für Jahr steigende Umsätze, und zwar als organisches Wachstum ohne Zukäufe.

Ernst Prost: „Wir sind so stark, dass wir aus eigener Kraft wachsen. Denn wir bieten die richtigen Produkte, die richtige Qualität und den richtigen Service.“ Das von Inhaber Ernst Prost geführte Unternehmen verkauft seine 4000 verschiedene Artikel in über 120 Ländern. Seit 2007 verdoppelte sich der Umsatz auf 489 Millionen Euro im vergangenen Jahr, die Mitarbeiterzahl stieg von 400 auf 793. Jeder einzelne Mitarbeiter bekam im vergangenen Jahr 11000 Euro „Siegprämie“, wie er es nennt. (az/heo)