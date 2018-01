2018-01-31 00:36:07.0

Max Greger mit Band in Illertissen

Swing und Jazz in der Schranne

Liebhaber von Swing und Jazzmusik dürfen sich auf einen klangvollen Abend mit dem Pianisten Max Greger junior und seiner Band in der Historischen Schranne in Illertissen freuen. Der Sohn des berühmten Jazzmusikers und Saxofonisten Max Greger ist nicht zum ersten Mal in der Vöhlinstadt zu Gast. Das Konzert mit Klavier und Band steht unter dem Motto „Swing forever“ und findet am Samstag, 3. Februar, statt. Es ist das erste der Veranstaltungsreihe „Kultur im Schloss“ in diesem Jahr und beginnt um 19 Uhr.

Die Musiker wollen mit swingendem Jazz erfreuen, wobei das Publikum auf leidenschaftliche Spielfreude und enorme Virtuosität gespannt sein darf.

Max Greger wurde in München geboren und arbeitete früh als Studiomusiker. Später stieg er als Pianist in das erfolgreiche Orchester seines Vaters, in die Max Greger Big Band, ein. Er gilt als überaus einfühlsamer Pianist und Sänger, der den Jazz mit der für die Musikrichtung charakteristisch swingenden Spielweise interpretiert. Diesmal kommt Greger mit Band, deren Musiker wiederum selbst in anderen Gruppen aktiv sind.

Die Klarinette spielt Rainer Sande, der mit „Allotria“ und „Swing Wing“ zwei Ensembles leitet. Am Kontrabass steht Andreas Mini Schulz. Er ist sowohl im Jazz als auch in der klassischen Musik zu Hause. Sodann Drummer Obi Jenne, der die Porsche-Big-Band leitet. Den Part der Solistin übernimmt Eva Leticia. Die temperamentvolle Sängerin stammt aus New York mit Wurzeln aus Mexico und Puerto Rico. (lor)

Karten gibt es bei Buch& Musik unter Telefon 07303/928464, beim Service Ulm Ticket unter Telefon 0731/20641-150, bei Fritz Unglert unter 07303/7257 und der Abendkasse.