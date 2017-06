2017-06-29 00:34:36.0

Mehrere Verletzte nach Prügel-Attacke

Zwei Gruppen geraten aneinander

Am Dienstagabend sind mehrere junge Männer am Bahnhof in Memmingen aneinandergeraten. Nach Angaben der Polizei wurde eine Gruppe Syrer von überwiegend türkischstämmigen Jugendlichen angegangen. Dabei kam es zu gegenseitigen Beleidigungen und Körperverletzungen, wobei eine Person schwer und eine Person leicht verletzt wurde, so die Polizei. Die Streithähne schlugen außerdem die Fensterscheibe eines Busses ein.

Die Polizisten rückten mit mehrere Streifenwagen und einem Polizeihund an und konnten die Kontrahenten auseinanderbringen – zumindest vorerst. Den greifbaren Personen wurden Platzverweise erteilt.

ANZEIGE

Doch schon kurze Zeit später wurde wieder eine Schlägerei, diesmal am Schrannenplatz, gemeldet. Teilnehmer der beiden Gruppen von der vorigen Auseinandersetzung waren dort erneut aufeinandergetroffen. Diesmal hat nach Angaben der Polizei ein Syrer einem vermutlich Unbeteiligten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann musste deswegen ärztlich behandelt werden. Beim Eintreffen der Polizei musste gegen den Schläger sowohl ein Schlagstock als auch Pfefferspray eingesetzt werden.

Bislang konnte die Polizei nicht klären, warum es zu der Auseinandersetzung gekommen war. Einige der Beteiligten sind den Beamten ebenso noch nicht bekannt wie die Anzahl der beteiligten Personen. Die Ermittlungen werden vermutlich einige Wochen in Anspruch nehmen, hieß es in einer Pressemitteilung. (az)

Zeugen und Beteiligte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 zu melden.