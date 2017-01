2017-01-12 19:00:00.0

Illertissen Mit Schwung in die Illertisser Fasnet

Der Umzug der Wasserbätscher ist einer der ersten in der Region. Dieses Jahr ist er wohl auch einer der Größten: Von Orla Finegan

Am kommenden Samstag wird es wieder durch die Hauptstraße schallen: „Narri Narro“ – und die närrische Zeit ist offiziell eröffnet. Zum 13 Mal richten die Illertisser Wasserbätscher den Umzug aus, über 70 Faschingsgruppen aus der Region wollen mit dabei sein und anschließend ausgelassen in einem Zelt auf dem Festplatz feiern. Der Umzug beginnt um 16 Uhr und bewegt sich von der Apothekerstraße über die Hirschkreuzung bis zum Rathaus. Kinder und Erwachsene, die sich entlang der Memminger und der Hauptstraße aufstellen, haben also die beste Sicht auf die Kostümierten und die größten Chancen, Bonbons zu fangen.

Wer bei den vielen Zünften den Überblick über die Häßträger behalten möchte, sollte sich am besten in der Nähe der Sprecherwagen platzieren – also beim Drogeriemarkt Müller oder beim Modehaus Rimmele.

Von den 70 Gruppen werden 17 Zünfte das erste Mal mit durch Illertissen ziehen. Originale Larven, die hölzernen Gesichtsmasken, haben auch sie, die sind Pflicht. Der Umzug orientiert sich an der traditionellen alemannischen Fasnet: Plastik-Masken oder Faschingswagen sind daher außen vor. „Wir halten es für familienfreundlicher“, sagt Sabine Baum, Erste Zunftmeisterin der Illertisser Wasserbätscher. Zu Fuß kämen die Häßträger mit den Zuschauern besser in Kontakt und könnten Bonbons an die Kinder verteilen.

Die Illertisser Fasnet-Gruppe nimmt selbst nicht am Umzug teil, als Gastgeber müssen sich die Mitglieder um die Organisation kümmern. Denn obwohl auf Konfetti verzichtet wird, müssen beispielsweise direkt nach dem Umzug zehn bis 15 Mann von der Illertisser Zunft mit Besen und Schaufeln durch die Straßen ziehen, um das gröbste Chaos zu beseitigen. „Erst dann kann die Kehrmaschine durch“, erklärt Baum.

Auch die Party auf dem Festplatz muss vorbereitet werden. Alleine um die 40 Meter lange Bar in Betrieb zu halten, werden 30 Wasserbätscher den ganzen Abend lang im Einsatz sein. Und immer noch ist das nur ein Bruchteil der Helfer – sämtliche Freunde und Familienmitglieder der Zunft werden mithelfen, der Schäferhundeverein übernimmt Wachdienste auf dem Gelände, die Feuerwehr Tiefenbach kontrolliert die Gäste am Einlass, das Technisches Hilfs-Werk kümmert sich um die Beleuchtung und 20 Sicherheitsleute sorgen für Ordnung während Umzug und Party. Es wird einer der größten Umzüge bisher. Nicht alle Gruppen, die teilnehmen wollten, konnten berücksichtigt werden. „Wir mussten Absagen erteilen“, sagt Baum. „Das sprengt sonst jeden Rahmen.“