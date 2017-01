2017-01-30 09:00:00.0

Osterberg Mit neuen Gesichtern aus der Krise

Der TV Osterberg kann vakante Vorstandsposten neu besetzen und blickt nun optimistisch nach vorn.

Die Personalsituation im Vorstand des TV Osterberg hat sich wieder entspannt. Während einer gut besuchten Mitgliederversammlung in der Turnhalle konnten seit Jahren vakante Führungspositionen wieder besetzt und eine große Vereinskrise abgewendet werden.

Der Vorsitzende Wolfgang Berrens machte zu Beginn deutlich, dass man über Tabus reden müsse, wenn man den Fortbestand des Turnvereins sicherstellen wolle. Berrens schilderte, dass wichtige Ämter wie Schriftführer oder Sportwart nicht besetzt seien. „Wir leisten 150 Prozent und haben die zumutbare Belastungsgrenze längst überschritten“, betonte der Vorsitzende mit Blick darauf, dass die Aufgaben bei den vakanten Vorstandsposten von anderen Vorstandsmitglieder mit übernommen worden seien und zu Überlastungen geführt hätten. Veranstaltungen durchzuführen werde aufgrund der angespannten Personalsituation immer schwieriger.

Die momentan unbefriedigende Situation nahm Berrens zum Anlass, um erste Gedanken zu einer Reform des Turnvereins vorzutragen. Falls es gelänge, die vier unbesetzten Vorstandsposten für ein Jahr beziehungsweise bis zu den Neuwahlen im nächsten Jahr neu zu besetzten, könne man eine Anhebung der Mitgliedsbeiträge vermeiden und auch die Vereinsveranstaltungen wie geplant abhalten. Falls dies nicht gelänge, könne es nur noch einzelne Veranstaltungen geben. Dann müssten die Beiträge erhöht werden, um geringere Einnahmen auszugleichen. Als drittes Szenario kündigte Berrens an, dass bei unbesetzten Ämtern und einer Ablehnung einer Beitragserhöhung durch die Mitgliederversammlung keine Veranstaltungen mehr außerhalb der Vereinssatzung abgehalten werden könnten. Extra-Veranstaltungen könne man aus Personalmangel nicht mehr unterstützen. „In dem Fall würde es in hohem Maße zu einer Existenzgefährdung des Vereins kommen“, fügte Berrens an. Letztlich kam es nicht so schlimm. Mehrere Vereinsmitglieder ließen sich in die Ämter wählen. Neue Schriftführerin ist Heike Lederer. Das Amt des Sportwarts werden Verena und Thomas Schweinstetter künftig gemeinsam ausfüllen. Logistische Vereinsaufgaben wird die Beisitzerin Lydia Zanker übernehmen. Im Hinblick auf die Verwaltung der Mitgliederstatistik und Vereinsfinanzen wird sich die Beisitzerin Barbara Ludwig mit einbringen. „Das finde ich sagenhaft. Die nahe Vereinszukunft ist personell und organisatorisch gesichert“, sagte Vorsitzender Berrens erleichtert. (sar)