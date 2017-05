2017-05-12 08:00:00.0

Senden Senden kommt in Bewegung

Die Stadt lädt am Samstag zu Ehrenamtsmesse, Vereinstag und Musikschultag ins Bürgerhaus ein. Welche Idee hinter der Veranstaltung steckt und was geboten wird. Von Angela Häusler

Mit einem neuen Aktionstag verbindet die Stadt Senden gleich drei verschiedene Ideen: Unter dem Motto „Senden in Bewegung“ lädt die Stadt am kommenden Samstag ab 14 Uhr zu Ehrenamtsmesse, Vereinstag sowie Info-Tag der Musikschule ein. Und auch ein sportlicher Wettkampf wird geboten.

„Senden in Bewegung“, das steht zum einen für die beiden öffentlichen Läufe, die am Aktionstag einen wichtigen Programmpunkt bilden. Zum anderen steht das Motto dafür, dass sich in der Sendener Innenstadt auch im übertragenen Sinne einiges bewegt. So erklärt Stadt-Sprecher Jörg Portius die Idee zur neuen Veranstaltung.

Deren Organisation liegt in den Händen der im vergangenen Sommer gegründeten „Freiwilligenagentur Ehrenwert – Koordinierungsbüro für Bürgerschaftliches Engagement“. Geleitet wird diese im Rathaus angesiedelte Institution von Nicol Fischäß, die seither Ansprechpartnerin für Vereinsvertreter, aber auch Freiwillige ist, die sich für und mit anderen engagieren oder Interesse daran haben.

Welche Möglichkeiten die Illerstadt und ihre Umgebung diesbezüglich bieten, soll am Samstag mithilfe von Infoständen verdeutlicht werden: Insgesamt 20 Vereine sind im Foyer des Bürgerhauses vertreten und klären über ihre Tätigkeiten auf. Unter anderem haben sich da der Sendener Weltladen, die Sendener Tafel, der Landesbund für Vogelschutz, der RSV Wullenstetten, die Freiwillige Feuerwehr Senden, der Schalmeien-Express „Illertal“, der Weiße Ring, Amnesty International Ulm, das Bayerische Rote Kreuz, die Katholische Arbeitnehmerbewegung und die Chorgemeinschaft Concordia Ay angesagt. Außerdem präsentieren sich mehrere Vereine mit kleinen Aufführungen auf der Bühne.

Mitveranstalter des Aktionstags ist die städtische Musikschule. Sie stellt von 14 bis 17 Uhr, ebenfalls im Bürgerhaus, ihr vielseitiges Unterrichtsprogramm vor. Dabei können zahlreiche Instrumente an Ort und Stelle ausprobiert werden. Und junge Musiker werden sich auf der Bühne ein Stelldichein geben und zeigen, was sie gelernt haben.

Weiteres Highlight: Der große Spurt durch die Innenstadt. Der Kinderlauf, für den sich bisher 50 Jungen und Mädchen angemeldet haben, beginnt um 15 Uhr. Um 17 Uhr startet der Firmenlauf, bei dem Erwachsenen-Teams antreten können. „Dafür nehmen wir gerne noch Anmeldungen entgegen“, sagt die Organisatorin Nicol Fischäß. Startpunkt ist am Neuen Marktplatz, weiter geht es über den Alten Marktplatz und einen Teil der Harderstraße und anschließend wieder zurück zum Ausgangspunkt. Auf die Teilnehmer wartet übrigens noch eine besondere Gewinnchance: Unter allen Startern werden Preise verlost, die örtliche Sponsoren stiften. Damit möglichst viele Starter bedacht werden können, sind weitere Sponsoren willkommen.

Mitmachen ist übrigens auch in anderer Hinsicht angesagt: Im und ums Bürgerhaus nämlich wartet ein bunter Strauß an Aktionen vom Sinnesparcours über Tischtennis und Fußballgolf bis zum Kinderschminken. Und wer sich in Sachen Ehrenamt weiterbilden möchte, kommt bei zwei Expertenvorträgen am Aktionstag ebenfalls auf seine Kosten. Über „Regeln des Ehrenamts, mein Recht im Ehrenamt“, spricht Karl Sommer, Diplom-Finanzwirt und Vereinsexperte. Die Frage „Wie finde ich mein passendes Ehrenamt?“ beantwortet Referentin Doris Böck von der Neu-Ulmer Freiwilligenagentur „Hand in Hand“.