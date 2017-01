2017-01-31 11:00:00.0

Bellenberg Sicher auf zwei Beinen und vier Rollen

Auf dem Bellenberger Infotag klärt die Verkehrswacht Senioren über den Umgang mit Rollatoren auf. Worauf es bei den Gehwagen ankommt und wie man sie richtig nutzt. Von Regina Langhans

Fahrschüler üben ihre Fertigkeiten auf dem Verkehrsübungsplatz und Viertklässler erhalten ein Fahrradtraining, bevor sie offiziell zur Schule radeln dürfen. Ein solches Angebot bestand jetzt erstmals für die Nutzer von Rollatoren in Bellenberg im Rahmen eines „Aktionsnachmittages der Gemeinde für Senioren“. Der kleine Vortragssaal in der Turn- und Festhalle war gut besucht, ebenso das anschließende Training unter Aufsicht der Verkehrswacht. Schnell stellte sich da heraus: Was harmlos aussieht, kann unvorhersehbare Risiken bergen.

In der Halle hatte die Verkehrswacht einen Hindernisparcours aufgebaut. Neugierig schnappte sich der Vorsitzende und Fahrlehrer Hanspeter Albrecht vorab einen der bereitgestellten Rollatoren eines Sanitätshauses, griff unwillkürlich in die Handbremsen und stutzte: „Ziehen die überhaupt gleichmäßig?“ Doch sie erfüllten ihren Dienst. Der geschulte Mitarbeiter ergänzte Fahrlehrer Franz Mathe: „Hier sind die Bremsen auch wichtig fürs Wenden oder Abbiegen.“ Wenn er die Linke betätige, sei sie der fixe Punkt, um den sich der Rollator drehe, umgekehrt auch nach rechts. Zusammen mit Wilhelm Rödder, ebenfalls Fahrlehrer, hat er an einer ganztägigen Rollatorunterweisung bei der Polizeiwache in Aschaffenburg teilgenommen. Was sie nun ihren Probanden mitteilten, war, dass der sichere Umgang mit dem Rollator gelernt sein will. Sie sagten: „Vier Räder, zwei Beine, ein Team.“

Der strahlende Sonnenschein am Samstag mag dafür verantwortlich gewesen sein, dass wie Theresia Holland, zahlreiche Senioren mit ihrem Rollator zur Veranstaltung gekommen sind. „Bei schlechter Witterung gehe ich nicht aus dem Haus, ansonsten leistet mir der Rollator seit vier Jahren gute Dienste“, sagte sie. Die Seniorin kommt nach ihrer schweren Rückenoperation mit der Gehhilfe wieder selbstständig zurecht.

Angefangen von der richtigen, aufrechten Haltung innerhalb des Gehwagens, dessen Griffe so eingestellt sein müssen, dass sich die Person mit gestreckten Armen darauf stützen kann, bis zum sicheren Überwinden kleiner Hindernisse – wie Bordsteine – gibt es Interessantes zu erfahren. Um den Rollator gefahrlos nach hinten zu kippen, sollen die Hinterräder mit den Fußspitzen abgestützt werden. Im Gegensatz zu dieser erprobten Methode gebe es noch keine Möglichkeit, so Verkehrswachtrainer Wilhelm Rödder, dass Rollatornutzer ohne fremde Unterstützung in Bahn oder Bus einsteigen könnten. „Es muss jemand mithelfen, da ist die Technik noch nicht so weit.“

Für alle Teilnehmer, die keinen derart souveränen Umgang mit ihrem Rollator pflegen wie Theresia Holland im Alter von Mitte 80, die auch schwungvoll den schrägen Zugang in die Halle meisterte, war diese Veranstaltung eine echte Bereicherung. Die zur Verfügung gestellten Rollatoren gab es in verschiedenen Preisklassen. „Als Formel-1-Modell aus Leichtmetall bis zum soliden Schneepflug“, wie Allgemeinarzt Horst Henrichs witzelnd sagte, aber versicherte: „Die regulären Kassenmodelle, ausgestattet mit den wichtigen Reflektoren sowie Halterungen für Schirm und Stock sind wirklich brauchbare Modelle.“ Den Aktionstag hatte er mit Wissenswertem zum Thema Schwindel bereichert, eine der häufigen Ursachen für Stürze und Brüche. Ergänzt wurden seine Ausführungen mit praktischen Ratschlägen von Apotheker Frank Henle.

Die Idee zu einer Veranstaltung mit Informationen und Ratschlägen für mehr Mobilität unter Bellenbergs Senioren stammt von Daniela Reitz vom Fachbereich Service und Soziales im Rathaus Bellenberg. Der Zulauf bestätigt, dass sie eine wichtige Gruppe im Ort erreicht hat.