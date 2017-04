2017-04-19 07:00:00.0

Kettershausen Verein bekommt Geld für Rasen

Der Gemeinderat greift dem TSV Kettershausen-Bebenhausen finanziell unter die Arme. Außerdem soll im Baugebiet „Kirchenäcker“ nun doch kein Spielplatz entstehen. Von Zita Schmid

Damit der Rasen auf den Sportplätzen des TSV Kettershausen-Bebenhausen auch in Zukunft grün bleibt, greifen die Gemeinderäte dem Verein finanziell unter die Arme. Der Verein hatte dem Gemeinderat Kettershausen einen Zuschussantrag auf Besanden und Aerifizieren der Sportplätze gestellt. Unter dem sogenannten Aerifizieren versteht man fachsprachlich die Belüftung einer Rasenfläche. Das geschieht im Normalfall mit einem bestimmten Aerifiziergerät, das kleine Löcher in die Rasenfläche sticht. Damit soll das Leben im Boden und somit auch das Rasenwachstum gefördert werden.

„Wir sind bestrebt, die uns von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Sportanlangen in bestmöglichem Zustand zu erhalten“, hieß es im Antragsschreiben des TSV. Dafür müssten alle drei Jahre Pflegemaßnahmen – sprich das Besanden und Aerifizieren der beiden Plätze – durchgeführt werden. Die Kosten für die Maßnahmen belaufen sich laut Angebot auf 5500 bis 6000 Euro. Bürgermeisterin Susanne Schewetzky schlug den vereinsüblichen 20-prozentigen Zuschuss vor, dem die Räte ohne Einwand zustimmten. Der Zuschuss beträgt demnach etwa 1100 bis 1200 Euro.

Bei der Sitzung ging es auch um das Baugebiet „Kirchenäcker“. Laut Bürgermeisterin Schewetzky sollen dort 33 Bauplätze zur Verfügung stehen, 19 wurden bereits verkauft und fünf reserviert. Die Anfrage ist sogar so groß, dass nun der geplante Spielplatz ebenfalls zu einem Bauplatz umgewandelt werden soll. „Es bleibt noch genügend Grün“, sagte die Bürgermeisterin, nachdem der Gemeinderat diese Änderung des Bebauungsplans „Kirchenäcker“ beschlossen hatte. Da Kettershausen im Rahmen der Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzepts bei der etwa 200 Meter vom Baugebiet entfernten Grundschule einen großen Spielplatz anlegen will, wird der vorgesehene Spielplatz in den Kirchenäckern als nicht mehr notwendig angesehen.

In der Begründung hieß es, dass der Spielplatz bei der Grundschule von der Gemeinde vorrangig behandelt wird. Zudem bestehe kein Bedarf für so nahe beieinanderliegende Spielplatzflächen. Laut Bürgermeisterin Schewetzky herrscht auch rege Nachfrage an den Bauplätzen und somit Wohnraumbedarf. Mit den Landschaftswegen, die das Baugebiet „Kirchenäcker“ umranden, verbleibe außerdem noch ausreichend viel Grünfläche, so die Bürgermeisterin.

Die notwendigen Beschlüsse fielen ohne Einwände. Flächenmäßig beträgt der Änderungsbereich für den ursprünglichen Spielplatz samt Fußwegen insgesamt 940 Quadratmeter. Der Platz ist bereits mit Hausanschlüssen versehen. Dieser Schritt wurde bei den Planungen für die Erschließung vor gut vier Jahren damit begründet, dass man nicht wisse, ob der Bedarf an einen Spielplatz in späterer Zeit noch gegeben sein wird.

Auch die Jahresrechnung 2016 war Thema bei der Gemeinderatssitzung. Der Rechnungsausschuss der Gemeinde hat die Rechnungsprüfung durchgeführt und diese habe „keine Beanstandung“ ergeben, sagte Zweiter Bürgermeister und Ausschussmitglied Markus Koneberg.

Auch Haushaltsüberschreitungen, wie etwa bei der Straßensanierung, seien nicht zu beanstanden. Der Beschluss für die Feststellung der Jahresrechnung wurde einstimmig gefasst.