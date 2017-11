2017-11-09 07:00:00.0

Vöhringen Wenn Bürger für Straßen in die Taschen greifen

Die Stadt Vöhringen passt ihre Satzung für Beiträge an. Streitigkeiten werden sich dennoch nicht ausschließen lassen. Von Ursula Katharina Balken

Jeder hat gerne eine schöne Straße vor der Haustür: Gut befahrbar sollte sie sein, keine Schlaglöcher aufweisen und von Gehwegen begleitet. Ein bisschen Grün am Straßenrand darf auch noch sein. Aber guter Straßenausbau ist nicht zum Nulltarif zu haben. Auch wenn die Stadt Bauträger ist, werden Hauseigentümer mit zur Kasse gebeten. Das sieht der Gesetzgeber zwingend vor. Der Vöhringer Haupt- und Umweltausschuss beschäftigte sich in jüngster Sitzung in Anlehnung an ministerielle Vorgaben mit der Neufassung der Satzung, die die Beitragspflicht regelt.

Laut Verwaltung hat es in der Vergangenheit bei der Erhebung von Straßenausbau-Beiträgen immer wieder Diskussionen gegeben. Das lag zum Teil daran, dass es bezüglich der Deckung des Aufwandes, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Parkplätzen unterschiedliche landesgesetzliche Regelungen gab und noch gibt. Auch in Bayern wurde die Erhebung dieser Beiträge in der Praxis unterschiedlich umgesetzt. Das hat den Gesetzgeber veranlasst, mit neuen Regelungen Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu schaffen. Im Vordergrund standen dabei die Überlegungen, die berechtigten Interessen der Anlieger und der Kommunen in einen gerechten Ausgleich zu bringen. Das Wichtigste für die Hausbesitzer dürfte sein, dass sich an der Beitragspflicht nichts ändert, das gilt für die Erneuerung wie für die Verbesserung von Straßen.

ANZEIGE

Im Gesetz heißt es, dass Gemeinden und Landkreise die Beitragspflichtigen möglichst frühzeitig über beitragsfähige Vorhaben informieren sollte. In Vöhringen gibt es in der Regel eine oder mehrere Versammlungen mit den Grundstückseigentümern, bei denen die Stadt über ihre Vorhaben (und deren Kosten) unterrichtet. Außerdem stehe das Stadtbauamt für Informationen bereit, wie Stadtrat Michael Neher (CSU) erwähnte. Die Mitarbeiter erklärten das manchmal schwierig zu verstehende Satzungswerk mit einfachen Worten. Nehers Forderung, den Hausbesitzern auch die anfallenden Kosten bald mitzuteilen, lasse sich in der Praxis nicht leicht umsetzen, hieß es. Erst wenn die Ausschreibung gelaufen ist, könnten konkrete Zahlen genannt werden, erklärten unisono Bürgermeister Karl Janson und Peter Schmid aus dem Bauamt.

Was das Bezahlen der Beiträge angeht, gibt es in Vöhringen bewährte Regelungen: Bei hohen Erschließungskosten, die ein Hausbesitzer nicht auf einmal bezahlen kann, gibt es Ratenzahlung, Stundung oder gar Teilerlass. Im Gesetz heißt es dazu, „die Gemeinden können durch Satzung bestimmen, dass Beiträge im Einzelfall erlassen werden, soweit diese 40 Prozent des Verkehrswertes des Grundstücks überschreiten“. Peter Schmid fügte an, dass persönliche Härtefälle bei besonders hohen Ausbaubeiträgen Berücksichtigung finden würden. Er verwies auf die Gepflogenheiten der Stadt, die Bürger bei Projekten, bei denen sie direkt betroffen sind, mit einzubinden. Also im Grunde nichts Neues, war die Meinung im Ausschuss, der die modifizierte Satzung einstimmig billigte.