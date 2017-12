2017-12-02 07:00:00.0

Altenstadt Wie wird die Grundschule erneuert?

Markträte diskutieren über die Sanierung des Gebäudes. Dabei kommen einige Fragen auf. Zum Beispiel auf welche Maßnahmen noch verzichtet werden kann. Von Felicitas Macketanz

In den nächsten Jahren könnte ein großer Investitionsbrocken auf den Markt Altenstadt zu kommen. Denn in welchem Umfang die Grundschule tatsächlich erneuert werden soll, das steht noch nicht fest. Sollte es aber zu einer Generalsanierung des gesamten Gebäudes kommen, dann würde das rund 4,25 Millionen Euro kosten.

Diese Zahl fiel am Donnerstagabend in der Sitzung des Marktgemeinderats. Entschieden wurde noch nichts, jedoch über die einzelnen Möglichkeiten der Sanierung diskutiert. Denn, so die Hoffnung des Bürgermeisters Wolfgang Höß (CSU), je mehr Arbeiten zusammengefasst werden, desto eher könnte die Marktgemeinde einen Zuschuss vom Staat erhalten.

ANZEIGE

Bereits im April wurde das Thema Grundschul-Sanierung während der Haushaltsvorberatungen kurz angerissen. Es gehe unter anderem um die Verbesserung des Brandschutzes und die Erneuerung der Haustechnik, hieß es damals. Diese Punkte griff nun auch Martin Maslowski, Architekt beim gleichnamigen Planungsbüro, wieder auf und stand den Gemeinderäten während der Sitzung Rede und Antwort. Nach Aussage des Planers, der unter anderem auch die Sanierung der Lindenschule in Bellenberg geplant hat, sei ein neuer Brandschutz und die Sanierung der Toiletten zwingend notwendig. Er betonte aber: „Sie haben hier ein unglaublich gepflegtes Gebäude.“ Zudem gebe es jetzt die Möglichkeit, an besondere Fördertöpfe der bayerischen Staatsregierung zu kommen – unabhängig vom Umfang der Arbeiten.

Maslowski schlug für die Grundschule sogenannte Cluster und Lernlandschaften vor. Das bedeutet, die Schüler und Lehrer könnten die Flure mitbenutzen, es komme somit zu einer Auflösung des klassischen Raum-Flur-Prinzips und die Lehrer hätten damit ganz andere Möglichkeiten. Das Wichtige dabei: Von jedem dieser Lerncluster müssen die Kinder und Erwachsenen zur Treppe gelangen können. Durch die Einteilung der Räume in diese Cluster würden so verschiedene „Brandbekämpfungsabschnitte“ entstehen. Damit die einzelnen Zimmer in einem Cluster sicher sind, müssten in jedem Raum Rauchmelder angebracht werden, um Brände – auf der im Gesamten gesehen großen Lernfläche – frühzeitig zu erkennen.

Nach den Berechnungen des Planers belaufen sich die Kosten für den Brandschutz auf rund 332500 Euro. „Die Schule in Altenstadt ist in einem sehr, sehr guten Zustand“, sagte der Architekt. Er würde so wenig wie möglich in die Substanz eingreifen.

Notwendig seien aber auch neue Sanitäranlagen. Maslowski sprach sich für weniger Toiletten aus. „Früher wurden sie zu üppig dimensioniert. Jetzt würde ich eine Seite der Anlagen komplett stilllegen.“ Maslowski rechnet dafür mit knapp 161000 Euro. Insgesamt lägen die nötigen Maßnahmen bei fast 494000 Euro.

Hinzukommen könnten dann – je nachdem wie sich die Markträte letztlich entscheiden – die Erneuerung der Heizungsanlage, die Verbesserung der Heizung der Sporthalle, die energetische Sanierung der Fassaden und der Neubau der Toiletten im Erdgeschoss für insgesamt rund 1,4 Millionen Euro. Das Besondere an den neuen Toiletten: Dort soll es ein behindertengerechtes WC und einen Raum geben, um Sachen, beispielsweise während Schulfeiern, lagern oder abstellen zu können. Maslowski zählte die Arbeiten zu den „wünschenswerten“ Maßnahmen.

Zur Heizung, deren Erneuerung etwa 105000 Euro kosten würde, sagte der Architekt: „Es gibt keinen Zwang, da was zu machen.“ Die Heizung funktioniere. Werden zusätzlich zur Sanierung der Anlage die einzelnen Heizkörper erneuert und eine Fotovoltaikanlage eingebaut, stiegen die Kosten auf etwa 312000 Euro an, so Maslowski.

Eine komplette Generalsanierung würde mit 4,25 Millionen Euro zu Buche schlagen – selbst für den Architekten eine sehr hohe Summe für das intakte Gebäude. „Die Schule ist zu gut. Leute, lasst die Finger weg von der Generalsanierung. Das braucht ihr nicht“, sagte Maslowski.

Die Planungen kamen bei den Räten gut an, nur vereinzelt gab es Nachfragen. Zweiter Bürgermeister Ernst Wüst (SPD) bemängelte etwa, dass ein barrierefreier Zugang fehle. Laut Maslowski kostet der Einbau eines Aufzugs etwa 80000 bis 90000 Euro. „Das wäre für mich sinnvoller, als die ein oder andere Investition“, kommentierte der Planer. Wüst wünschte sich zudem ein weiteres behindertengerechtes WC.

CSU-Marktrat Richard Möst warnte seine Kollegen vor dem Thema Fotovoltaik. Falls eine solche Anlage gewünscht sei, bräuchte die Schule ein neues Dach. „Auf dieses Schulgebäude eine Fotovoltaikanlage zu bauen, ohne das Dach zu sanieren – das geht mit mir nicht“, sagte er. Das Dach sei für eine neue Anlage zu alt. Auch Maslowski stimmte Möst zu und sagte, Fotovoltaik sei heutzutage gesagt einfach nur „in“. Man sollte sich durchaus sicher sein, ob das Dach für eine solche Anlage in Ordnung sei.

Bürgermeister Wolfgang Höß lobte die Hausmeister der Schule, denn nur durch deren Einsatz sei das Gebäude über die Jahre hinweg gepflegt worden und nun in so einem guten Zustand. „Mein Wunsch an die Fraktionen ist, dass Sie sich Gedanken machen“, sagte er. Die Ideen sollen in die Haushaltsplanungen für 2018 aufgenommen werden.