Zahlreiche Bäume fallen Säge zum Opfer

Wo und warum in Bellenberg gefällt werden soll Von Regina Langhans

Bäume haben in Bellenberg keinen leichten Stand – oder andersherum, manch Bürger wäre mit dem Umhauen schnell bei der Hand. Darüber wurde im Gemeinderat debattiert, der über Fällen oder Stehenlassen zu entscheiden hatte. Erstmals gaben dabei nicht nur Kriterien der Sicherheit den Ausschlag, wie Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller feststellte. Kopfzerbrechen machte, dass auch gesunde Bäume der Säge zum Opfer fallen sollten, weil sie Straßenschäden verursachten oder Bürger es sich wünschten.

Der spektakulärste Fall betrifft einige schattige Alleebäume in der Römerhalde und wurde bereits im Sommer abschlägig beschieden – wie unsere Zeitung berichtete. Damals wollte der Gemeinderat mehrheitlich an der im Bebauungsplan vorgesehenen Bepflanzung festhalten und keinen Präzedenzfall schaffen. Nun droht der Gemeinde eine Klage, da der Anwohner Fotovoltaikanlage und Wohnzimmer vom Schatten beeinträchtigt sieht. Die Räte entschieden mehrheitlich, dass sich an der Sachlage nichts geändert und somit der Beschluss vom Sommer Gültigkeit habe. Zweiter Bürgermeister Kurt Bucher gab allerdings zu bedenken: „Das Ziel ist nicht, recht zu haben, sondern eine einvernehmliche Lösung zu suchen.“ Für ähnliche Fälle wollte Kollege Martin Heidl Kriterien festgelegt haben.

Im zweiten Fall wurde zugunsten eines Bürgers im „Brunnenmähder“ entschieden, da auch im öffentlichen Interesse gehandelt werde: Um seine Hofeinfahrt für private zusätzliche Stellplätze zu erweitern, darf er zwei Bäume auf öffentlichem Grund fällen mit der Maßgabe, daneben auf eigene Kosten einen neuen zu pflanzen. „Mal sehen, ob er darauf eingeht“, wurde im Rat die Mehrheitsentscheidung kommentiert.

Des Weiteren sollen je eine Platane an der Verkehrsinsel östlich des Bahnhofs sowie an der Einmündung in die Bauerngasse gefällt und durch eine tiefwurzelnde Baumart ersetzt werden. Die Bäume sind gesund, verursachen aber durch ihre flachen Wurzeln große Straßenschäden, die zu Stolperstellen führen.

Aus Sicherheitsgründen müssen südlich des Bahnhofs zwischen Mühlbach und Straße von 33 Bäumen zwölf kranke Bäume weichen. An verschiedenen Stellen wird Ersatz gepflanzt. Außerdem werden einzelne Bäume beim Waldfestplatz und in der Staig sicherheitshalber gefällt und zur Stabilisierung des Hangs passend nachgepflanzt. Sodann wird angesammeltes Altholz aus den Baumkronen entfernt, was dem Erhalt des Bestands dient. Diesen Entscheidungen für Sicherheit und gegen Schäden stimmten die Räte einhellig zu.