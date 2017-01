2017-01-16 11:20:00.0

Kreis Landsberg Abkürzung: Navis lenken Lastzüge durchs Wohngebiet

Offensichtlich lenken Navis Schwerlastzüge durch ein Wohngebiet in Fuchstal. Dort sehen die Systeme eine Abkürzung. Jetzt fordern die Anlieger, dass die Gemeinde etwas dagegen tut. Von Andreas Hoehne

Seine Tücken hat es, wenn man als Autofahrer blindlings seinem Navigationsgerät folgt. Offensichtlich passiert dies in Asch auch etlichen Lenkern von Sattelzügen, die deshalb ihren Weg durch das Wohngebiet an der Johann-Einslin-Straße suchen. Der Antrag von Anliegern, durch eine bauliche Maßnahme die Zufahrt von der Staatsstraße zu verengen, lehnten die Fuchstaler Gemeinderäte allerdings einstimmig ab.

Die schweren Fahrzeuge, die von der B17 aus zum Holzwerk am Bahnhof unterwegs sind, sollten nach den Vorstellungen der Verkehrsplaner unmittelbar nach dem Bahnübergang ins Gewerbegebiet abbiegen, von wo aus man die Ascher Bahnhofstraße außerhalb der Wohnbebauung erreicht. Offensichtlich biete das „Navi“ die Strecke über die Johann-Einslin-Straße als kürzere Variante an, erläuterte Bürgermeister Erwin Karg in seinem Sachvortrag. Man habe deshalb auch schon hinter dem Bahnübergang einen großen Richtungswegweiser angebracht. „Dieser müsste wohl in mindestens zehn Sprachen formuliert werden“, meinte er jedoch, da vielfach ausländische Fahrer am Lenkrad säßen.

Verengung der Zufahrt wäre technisch möglich

Akut war das Problem bereits vor einigen Jahren, so hatte man seinerzeit eine Beschränkung auf 7,5-Tonnen Gewicht für die Anliegerstraße erlassen und ein entsprechendes Vorschriftzeichen aufgestellt. Aktueller Stein des Anstoßes war ein Fahrzeug, das den Metallzaun eines Anliegers eindrückte. Der von der Verwaltung befragte Straßenplaner Bertram Mooser bestätigte die Einschätzung, dass die Trasse nicht für Sattelzüge geeignet sei sondern lediglich für dreiachsige Lastwägen wie etwa dem Müllauto. Er sprach davon, dass eine Verengung der Zufahrt technisch möglich wäre.

Skeptisch äußerte sich Rat Anton Weinholzner zu dieser Möglichkeit. „Wer will, kommt auch rein“, meinte er. Die Rede war zudem davon, dass einzelne Schwerlastfahrer sogar erst einmal auf der Römerkesselstraße anhielten um den Wegverlauf zu erkunden. Denn von der Zufahrt aus fährt man direkt auf ein Wohnhaus zu, an dem sich die Straße verschwenkt. Nicht gewünscht sei von den Anliegern, wies Karg vor dem ablehnenden Beschluss noch hin, die Einfahrt in das Gebiet von der Staatsstraße aus ganz zu sperren.

Für Schwertransporte gibt es nur eine Ausfahrt

Für die Schwertransporte zum Holzwerk ist von der B17 aus nur die Ascher Ausfahrt benutzbar. Denn die Variante über den unbeschrankten Leederer Bahnübergang ist seit dem Jahr 2011 nicht mehr möglich. Damals hatte die Bahn aus Sicherheitsgründen für Lastwägen und Fahrzeugen mit Anhängern ein Rechtsabbiegeverbot in die Straße zum Bahnhof durchgesetzt, da man die Befürchtung hatte, dass sie bei einem entgegenkommenden Fahrzeug mitten auf den Schienen anhalten müssten. Mittlerweile wird der Übergang allerdings ohnehin bei einer Zugdurchfahrt durch einen Bahnbediensteten abgesperrt.