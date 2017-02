2017-02-11 09:06:27.0

Kreis Landsberg Asylbewerber sticht auf schlafenden Mitbewohner ein

In einem Asylbewerberheim kam es am Freitag zu einem nächtlichen Angriff: Ein Syrer griff einen Landsmann mit einem Küchenmesser an.

Ein 24-Jähriger hat am Freitagabend auf einen schlafenden Mitbewohner in einem Asylbewerberheim in Asch (Landkreis Landsberg) eingestochen. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)