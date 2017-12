2017-12-25 18:25:00.0

Landsberg Das Snowdance-Festival sorgt für einen neuen Rekord

Das Independent-Filmfestival hat einen riesigen Zulauf an Filmen. 330 Produktionen wurden eingereicht. Was bei der fünften Auflage geplant ist. Von Alexandra Lutzenberger

Filme, Filme, Filme. Das 5. Snowdance Independent Filmfestival meldet den weltweiten Eingang von über 300, meist hochwertiger Indie-Produktionen, von denen es während der Festivalwoche die besten 23 Langfilme und 50 besten Kurzfilme zeigen wird. Das sagte Festivalleiter Tom Bohn in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Festivalzeit ist vom 27. Januar bis zum 4. Februar.

Bohn freut sich auf das Festival im Januar. „Es sind hervorragende Filme, die Auswahl war schwer.“ Snowdance werde künftig seinen Schwerpunkt auf die besonderen Filme legen. „Wir sind ein Filmfestival. Es gibt Partys, aber im Mittelpunkt steht die Qualität der Filme.“ Independent-Filme sind Produktionen, die mit wenig oder gar keiner TV-Beteiligung und mit nur wenig Fördergeldern finanziert sind und so im besten Sinne Werke „freier“ Filmemacher sind. So entstehen rund um den Globus Jahr für Jahr sehr eigene, originelle und unverwechselbare Filme, von denen das Snowdance Filmfestival seit nunmehr fünf Jahren „die besten und unterhaltsamsten auf die Kinoleinwand bringt“, so Bohn.

Neu: Es gibt ein Manifest der Unabhängigen

Prominente Gäste wie Til Schweiger, Axel Milberg, Jasmin Gerat , Hannes Jaenicke, Götz Otto oder Nora Tschirner stellten bereits sich oder ihre unabhängig produzierten Filme in Landsberg vor und demonstrierten so, wie wichtig sie diese neue Strömung des Filmemachens für die zukünftige Entwicklung der Szene halten. Und hier will Bohn weitermachen: „Es wird ein sehr spannendes Festival.“

Und: 2018 erhalte Snowdance eine weitere, programmatische Dimension, sagt Bohn. Die Teilnehmer des Festivals erarbeiten gemeinsam das „Snowdance-Manifest“, das aktuelle Herausforderungen des „independent film making“ formuliert und adressiert – an Politik und Gesetzgebung, Rundfunkanstalten und Sender, Filmförderung und Finanzbehörden sowie an die Filmemacher selbst.

Das Manifest wird während des jeweiligen Festivals in drei von dem Journalisten Werner Lauff moderierten Foren erarbeitet, die thematische Schwerpunkte haben. An ihnen kann jeder Festivalteilnehmer mitwirken. Die Foren dauern 90 Minuten und finden am Freitagabend und Samstag statt.

Diese Experten sind dabei

Das gesamte Papier wird bei der traditionellen Podiumsdiskussion am zweiten Samstagabend des Festivals vorgestellt und von den Teilnehmern unterzeichnet.

Als Impulsgeber für dieses Manifest haben bereits zugesagt: Klaus Schaefer (ehemaliger Chef der FFF-Bayern), Ulrich Herrmann (Redakteur SWR, Baden-Baden), Marcus Ammon, (Sky Deutschland), Dennis Albrecht (Independent-Filmemacher, Hamburg), Tom Bohn (Autor und Regisseur, Landsberg).

Und: Es wird es wieder die für Snowdance inzwischen typischen Begegnungs-Partys im Landsberger Stadttheater geben. Dort haben Publikum, Filmemacher und Jury die Möglichkeit, einander zu treffen und sich auszutauschen. Garantiert ohne roten Teppich. Weitere Infos zum Programm gibt es in einer Pressekonferenz im Januar.