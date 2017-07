2017-07-01 09:00:00.0

Ammersee Das bietet der neue Ammersee-Dampfer "Utting"

Die Nostalgie wird an Bord des nagelneuen Motorschiffes MS Utting groß geschrieben. Auch für die Sicherheit ist gesorgt. Und kleine Passagiere können auf dem Schiff sogar rutschen. Von Frauke Vangierdegom

Nussbaumholz-Dekor mit einem Hauch von Bordüre ziert die Wände. Große Fenster ermöglichen ungestörte Blicke auf den Ammersee – wir befinden uns an Bord des jüngsten Familienmitglieds der Ammersee-Schifffahrtsflotte: Der MS Utting. Noch wird an der Inneneinrichtung gearbeitet, noch ist das Interieur geprägt von Maschinen, Werkzeugkästen und ganz viel Abdeck-Material um den Boden und die schon eingebauten Getränketheken und vieles mehr zu schützen.

MS-Utting: Perfektes Ambiente

Dennoch, der erste Eindruck verspricht ein perfektes Ambiente für Passagiere, die sich im Rahmen einer Seerundfahrt zurückversetzen lassen möchten in die Zeit um 1920/30. Dabei ist das rund 5,4 Millionen Euro teure Schiff, das wir noch vor seiner Jungfernfahrt am 7. Juli inspizieren durften, alles andere als alt: Die MS Utting – den Namen und noch einiges mehr, hat das von zwei 500-PS-Dieselmotoren angetriebene, 9,60 breite und etwa 50 Meter lange Schiff von der Vorgängerin geerbt – ist ein nagelneues Projekt aus der Lux-Werft in Niederkassel.

ANZEIGE

„Mit dem Baustil und der Innenausstattung passen wir dieses Schiff dem nostalgischen Charakter des Ammersees an“, erklärt Harald Lugmair, der Betriebsleiter der Ammersee-Schifffahrt in Stegen. Und an nostalgischen Details mangelt es der MS Utting wahrlich nicht, wovon sich ab 7. Juli alle selbst überzeugen können. Dann sollen im Anschluss an die Jungfernfahrt mit geladenen Gästen auch zwei bis drei Fahrten für die Öffentlichkeit zum Sonderpreis durchgeführt werden. „Die Fahrtkosten dieses Tages spenden wir an eine karitative Einrichtung in Utting“, sagt Lugmair.

Probefahrten auf dem Ammersee laufen bereits

Aber das Schiff fährt doch schon auf dem See, werden einige denken. Richtig: Probefahrten laufen bereits. Schließlich müssen Kapitäne, Matrosen und die restliche Besatzung das Schiff auf Herz und Nieren prüfen. Da kann es sein, dass während einer Testfahrt Schreiner, Elektriker, Bodenleger an Bord fleißig weiter hämmern, Kabel verlegen oder Lampen in die Deckenvorrichtungen einschrauben.

Florian Schmid, stellvertretender Betriebsleiter, führt uns über die Utting, die zurzeit noch im Trockendock liegt. Zufällig liegt beim Besuch in Stegen auch die MS Augsburg im Hafen. Auffallend ist die äußerliche Ähnlichkeit der beiden Schiffe, wobei die MS Utting gut ein Drittel länger und deutlich breiter ist.

Viel Platz, was auch Rollstuhlfahrern, Eltern mit Kinderwagen oder Radfahrern zugute kommen wird, zeigt sich zwischen dem Salon im Bug des Schiffes, der Platz bietet für 170 Menschen und dem gastronomischen Bereich samt Küche im Heck. Sogar eine Behindertentoilette und ein Aufzug ins Oberdeck sind untergebracht worden. Fast schon mondän mutet die breite, in Nussbaum-Dekor gehaltene Treppe an. Auf jeder Stufe ist der Schriftzug „MS Utting“ angebracht und jeder Tritt wird mit indirekter LED-Beleuchtung in Szene gesetzt.

Moderne Technik und Ausstattung

Denn eines war von vornherein klar: Die neue MS Utting soll zwar den nostalgischen Charakter des „Bauernsees“ unterstreichen und sich in die bestehende Ammersee-Flotte einreihen, moderne Technik und Ausstattung sowie höchstmögliche Funktionalität sollten aber nicht zu kurz kommen. War es um 1920 undenkbar, im Schiffsinnern bei Temperaturen, wie sie in der vergangenen Woche herrschten, Abkühlung zu finden, ist auf der MS Utting für klimatisierte Räumlichkeiten gesorgt. Von den Kassenhäuschen bis in die WC-Anlagen herrscht ein angenehmes Raumklima. „So fühlen sich auch unsere Mitarbeiter an Bord wohl“, freut sich Schmid.

Über die breite Treppe führt der Weg ins Oberdeck, wo sich die Passagiere die Seeluft um die Nase wehen lassen können. Hier zeigt Florian Schmid eine der Hauptattraktionen des neuen Schiffes. Ein Hauch von Kreuzfahrt-Feeling verspricht die Edelstahl-Rutsche, die vom Oberdeck hinunter zum Hauptdeck führt und mit Sicherheit bei den kleinen Passagieren für beste Laune sorgen wird.

Ganz oben befindet sich das Steuerhaus, ebenfalls in Nussbaum gehalten und ausgestattet mit Kameras für den Rundumblick und modernster Technik. Hier kann man ein „Erbstück“ aus der alten Utting entdecken, die 1950 gebaut und im vergangenen Jahr in Rente geschickt worden war: Den Kompass, der sich perfekt zwischen die Hightech-Geräte einfügt und nach wie vor perfekt funktioniert. Auch bei Stromausfall. Apropos Strom: Dass an Bord die Lichter nicht ausgehen, dafür sorgen zwei Stromgeneratoren. „Einer der Stromerzeuger hier an Bord ist so groß wie ein Hauptantrieb auf der Augsburg“, erklärt Florian Schmid.

Und sollte, was natürlich niemand hofft, Schlimmeres an Bord passieren und die Passagieren wären gezwungen, das Schiff zu verlassen, sind in einem eigens dafür hergerichteten Raum 500 Rettungswesten untergebracht. „Geübt wird regelmäßig“, sagt Schmidt. Vom Kapitäns-Arbeitsplatz aus fällt der Blick zum Bug und der goldglänzenden Schiffsglocke. „Das ist leider nicht die Glocke der alten Utting“, sagt Florian Schmid mit ein bisschen Wehmut in der Stimme. „Die hätte von den Proportionen einfach nicht auf das Schiff gepasst.“

Reise in die Vergangenheit auf einem neuen Motorschiff

Dafür aber habe man die Intarsien, die Passagiere der alten Utting bestens kennen dürften, dort ausgebaut und werde sie im Unterdeck des neuen Schiffes wieder einbauen.

Eingebaut werden muss noch fast das ganze Mobiliar, letzte Kabel müssen versteckt, Lampen angebracht und an Steuerbord und Backbord das Uttinger Wappen montiert werden – dann kann sie losgehen, die Reise in die Vergangenheit an Bord eines nagelneuen Motorschiffes. Die MS Utting wird auf der Linie B ab Stegen eingesetzt werden.