Jubiläum Anstoß war einst mitten im Kurpark von Bad Wörishofen

Die Vorbereitungen laufen für die Erinnerung an einen großen Tag der Stadtgeschichte. Bis zum Bau der Sportanlagen im Unteren Hart mussten sich die Vereine auf andere Weisen behelfen Von Helmut Bader

Was heute wohl nur noch ältere Sportanhänger in der Kneippstadt wissen, der Fußballplatz mit umlaufender Aschenbahn für die Leichtathleten stand einst mitten im Kurpark. Dort wo jetzt der Jakobsweiher die Besucher erfreut und auf der sich östlich ausbreitenden Wiese, kickten damals die Fußballer des FC Bad Wörishofen. Sie hatten sich den Sportplatz nach dem Krieg zusammen mit Hilfe der Stadt und viel Eigenleistung dort angelegt. Umziehen musste man sich meist in der Löwenbrauerei oder später in der Turnhalle bei der damals neuen Volksschule. In ein paar Tagen jährt sich der große Einschnitt: 2017 ist es genau 50 Jahre her, dass mit dem Bau des Stadions am Unteren Hart der Fußballplatz im Kurpark Geschichte wurde – und die Kneippstädter Sportler in eine gute Zukunft blickten.

Der Platz im Kurpark hatte bis dahin neben den Punktspielen viele bemerkenswerte Wettkämpfe wie einmal eine süddeutsche Jugend-Meisterschaft, 1953 ein Spiel gegen die Portugiesen von Barreirense vor 2500 Zuschauern oder das Gastspiel der Datschiburger Kickers vor ähnlicher Kulisse gesehen. Auf der schwarzen Schlacke-Aschenbahn feierten auch die Leichtathleten erstaunliche Erfolge.

Als die Anlage in die Jahre gekommen war und der Kurpark verschönert werden sollte, entschloss sich die Stadt noch unter dem damaligen Bürgermeister Ledermann, ein neues Stadion zu bauen. Als Platz wurde das Gelände am Unteren Hart ausersehen. Wie sich später zeigte, eine Entscheidung mit Weitblick. Denn dort bestand die Möglichkeit der Erweiterung zu einer Sportstätte mit inzwischen vier Groß- und zwei Kleinspielfeldern, die im weiten Umkreis Anerkennung findet. Nicht zuletzt dient sie seit über zehn Jahren als Trainingslager-Stätte für viele europäische und deutsche Spitzenmannschaften. So gastierten zum Beispiel Besiktas Istanbul, die irakische Nationalmannschaft, Olympiakos Piräus oder der FC Malaga, aus Deutschland Borussia Mönchengladbach, der 1. FC Nürnberg mehrmals oder 1860 München, um nur einige zu nennen, am Unteren Hart und waren begeistert von den Bedingungen dort. Daneben nützen aber auch die FCW-Senioren- und 15 Jugendmannschaften die herrliche Anlage. Im Sportheim haben die Schützen ihre Heimat und die Eisstockschützen beleben ebenfalls das Gelände. 1967 ging die Anlage in Betrieb, am 30. April. Ganz Wörishofen war damals stolz auf das neue Stadion, dem später noch eine Tartan-Laufbahn angefügt wurde. Vor einigen Jahren erstellte der FCW dann auch noch die lange vermisste Tribüne.

Zur Einweihung vor 50 Jahren gab es eine eigene Sportwoche und eine Eröffnungsfeier unter Beteiligung der örtlichen Vereine und in Anwesenheit zahlreicher Prominenz. Höhepunkt war aber am Nachmittag das Gastspiel der damals gerade aufstrebenden „Fohlenelf“ von Borussia Mönchengladbach unter Trainer Hennes Weisweiler und mit Kapitän Günther Netzer und Jupp Heynckes an der Spitze. Die Mannschaft hatte tags zuvor ihr Punktspiel in München bestritten und kam am nächsten Tag in die Kneippstadt. Aus den Unterlagen geht hervor, dass dafür 8000 Mark und ein Mittagessen zu bezahlen waren. Kalbssteak auf Toast hatten sich die Gäste dazu gewünscht. Außerdem musste der Bus zur Abholung aus München und zur Weiterfahrt nach Stuttgart gestellt werden. Da dieses finanzielle Risiko für den FC Bad Wörishofen viel zu hoch gewesen wäre, hatte die Stadt eine Ausfallbürgschaft übernommen. Diese musste aber wohl nicht in Anspruch genommen werden, denn beim Eröffnungsspiel strömten 4000 Zuschauer bei herrlichem Frühlingswetter in das neue Stadion. Fritz Thiemann, in dessen Händen die Organisation lag, dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein.

Als Gegner der Borussen agierte eine Kreisauswahl mit dem vor kurzem verstorbenen Sepp Wölfle als Kapitän und Spielern aus Mindelheim, Türkheim, Kirchheim und Dirlewang. Das Ergebnis mit 8:1 für die Borussen war Nebensache, denn es war ein echtes Fußballfest.

Was zum Jubiläum vorgesehen ist, lässt sich derzeit noch nicht genau sagen. Der FCW plant ein Turnier mit den Stadtteil-Vereinen und dem SV Salamander Türkheim als Partnerverein der JFG Wertachtal und dazu ein Abendevent. Inzwischen wurde auch Kontakt zu Borussia Mönchengladbach als Reminiszenz an das damalige Eröffnungsspiel aufgenommen. Doch scheint sich dies nicht verwirklichen zu lassen. Selbst die Weisweiler-Traditionsmannschaft, die zwar mit bekannten Namen bestückt ist, verlangte ein Antrittsgeld von 6400 Euro plus Hotel-Übernachtung. Dies wäre für den Verein nur mithilfe eines Sponsors oder der Stadt umsetzbar.

Dort ist man bereits mit dem Jubiläum befasst. Im Haushaltsentwurf sei Geld für eventuelle Festivitäten eingesetzt, berichtet Ordnungsamtsleiter Jan Madsack.

Der TSV Bad Wörishofen begeht im nächsten Jahr selbst sein 120-jähriges Jubiläum und 50 Jahre Sportabzeichen. Dies dürfte dann wohl mit dem Stadionjubiläum kombiniert begangen werden, berichtet TSV-Vorsitzender Thomas Wegst.