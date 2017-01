2017-01-11 12:00:00.0

Fasching in Dirlewang Auf dem Rummel in Dirlewang sind die Narren los

Die Narrwangia feiert zwischen Schießbude und Geisterbahn. Von Sabine Adelwarth

Bei der Showeinlage der Narrwangia ging es rund. Die Mädels fuhren mit der Achterbahn, probierten ihr Glück an der Losbude und auch Zuckerwatte fehlte nicht.

Dirlewang Als Thomas Rauch seiner alten Drehorgel vor dem Dirlewanger Miniatur-Kirchturm die ersten Töne entlockte, wurden die Gäste in der Turnhalle beim Krönungsball der Narrwangia auf einen närrischen Jahrmarkt katapultiert. Auf der Bühne spielten die Musikkapellen Unteregg-Oberegg sowie Dirlewang und zur Musik zogen die beiden Garden ein, gefolgt von Mini-Prinzessin Hannah I. (Wißmiller) und Mini-Prinz Louis I. (Sauer) sowie ihrer Lieblichkeit Prinzessin Maria I. (Müller) und Prinz Florian I. (Schmid), die mit ihren herrlichen Kleidern für Bewunderung sorgten. Langanhaltender Applaus war dem Hofstaat bei diesem imposanten Anblick sicher.

Jedes Jahr lässt sich die Narrwangia eine aufwendige Krönungsshow einfallen und so konnte Präsident Bernd Bauer das Publikum heuer auf dem „Faschingsmarkt“ begrüßen. In ulkigen Verkleidungen und mit viel Slapstick führten Florian Obermair als Opa, Nico Stüber (Oma) und Julian Buchmaier (Enkel) durch die einzelnen Showblöcke. An Los- und Schießbude versuchten sie ihr Glück und hatten die Lacher schnell auf ihrer Seite.

Mittlerweile gehören eigens komponierte Lieder und amüsante Film-Intros einfach dazu. Auf der Leinwand ist die Fahrt durch die Geisterbahn, bei der auch Ortspfarrer Pater Eli, Organist Ludwig Salger und Metzgermeister Anton Blaschko eine kurze Rolle haben, einfach filmreif und das Publikum lachte Tränen.

Die Minigarde bewies bei ihrem Gardemarsch einmal mehr, dass sie den Großen in nichts nachstehen. Als „Rock’n’Roll Minis“ brachten sie die 50er Jahre zurück nach Dirlewang. Dabei durften auch Mini-Prinzenpaar und Mini-Hofi Esther Herrmannsdörfer nicht fehlen.

Auch der flotte Gardemarsch der Großen wurde kräftig bejubelt. Gardemajorin Ramona Rampp tanzt dabei nicht nur mit, sondern hat den Marsch mithilfe von Christina Rauch und Sandra Zingerle auch einstudiert.

Der Elferrat überzeugte mit aufwendiger Technik und hüpfte als Spielfiguren durch die Nintendo-SuperMario-Welt. Dabei brachten sie sogar kurzzeitig Bürgermeister Alois Mayer hinter Gitter.

Auch Conny Salzborn alias Ratschkattl hatte in ihrer Bütt viel Witziges über das tägliche Ortsgeschehen zu berichten.

Sarah König hat mit Verena Herrmannsdörfer das Leben auf dem Rummel als Showtanz der großen Garde umgesetzt. In fantasievollen Kostümierungen war eine Fahrt im Karussell und in der Achterbahn angesagt und beim Dosenwerfen gab es flippige Plüschtiere zu gewinnen.

Der Verein hat in diesem Jahr übrigens Jubiläum: Im Mindeltal wird seit 50 Jahren Fasching gefeiert und da war es Bernd Bauer ein großes Anliegen, dem ersten Narrwangia-Prinzenpaar von 1967 Erna und Karl Dechmann den Orden der Faschingsgesellschaft zu überreichen, die damals sogar am selben Tag gekrönt wurden.