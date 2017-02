2017-02-22 15:51:00.0

Haushalt Bad Wörishofen droht ein finanzieller Kraftakt

Kanalbau, Baugebiete, Sporthalle, Hochwasserschutz – das kostet viel Geld. Findet die Stadt keine Lösung, wächst der Schuldenberg auf über 16 Millionen Euro. Die Steuereinnahmen erreichen teils Rekordniveau, doch das reicht nicht aus. Von Markus Heinrich

Die Kneippstadt steht vor großen Herausforderungen. Der Grund: Alleine im Bauamt gibt es heuer einen Investitionsbedarf von 9,7 Millionen Euro. Diese Zahl legte Bürgermeister Paul Gruschka dem Finanzausschuss vor. Aus eigener Kraft kann die Stadt diese Summe nicht stemmen. Als Resultat würde am Jahresende eine Netto-Neuverschuldung von 2,3 Millionen Euro stehen, rechnet Kämmerin Beate Ullrich vor. Zudem müsste die Stadt 2,5 Millionen Euro aus den Rücklagen entnehmen. Es blieben zwei Millionen. Am Ende stiege der Schuldenberg der Stadt auf 16,3 Millionen Euro.

Ein Großteil der Maßnahmen seien Pflichtaufgaben, die Bad Wörishofen zum Teil auch schon lange vor sich her schiebe, so Gruschka. Das Landratsamt habe nun einen Zeitplan erstellt, den Bad Wörishofen einhalten soll, berichtete die Kämmerin. Gruschka warnte aber davor, nun dem Landratsamt „den Schwarzen Peter zuzuschieben.“ Es gehe auch um Forderungen des Wasserwirtschaftsamtes. Um das Problem zu mildern, verhandelt die Stadt mit dem Landratsamt derzeit über einen Aufschub verschiedener Projekte, berichtete der Bürgermeister. Nach Darstellung von Stadtbaumeister Roland Klier geht es dabei etwa um das Kanalsystem am Kirchdorfer Theresienberg, das immerhin 3,4 Millionen Euro kosten wird, außerdem um das Regenüberlaufbecken für Stockheim für 1,7 Millionen Euro. Man sehe eine gute Chance auf Aufschub, sagte der Bürgermeister.

Zudem rechne die Stadt – von den 9,7 Millionen Euro ausgehend – mit etwa 1,7 Millionen Euro an Zuschüssen und Erlösen, etwa aus dem Verkauf von Bauplätzen. Denn auch neue Baugebiete soll es geben. Geplant sind Grundstückskäufe am Gambrinus und im Hahnenfeld in der Kernstadt, das Gebiet Kreuzbreiten in Dorschhausen und der Alemannenweg in Schlingen. In den Planungen stehen außerdem noch Maßnahmen für die keltischen Hügelgräber bei Schlingen. Das sei aber kein Muss, machte Klier deutlich.

Geld muss die Stadt aber auf jeden Fall für den Kanalbau an der Oberen Mühlstraße aufbringen (1,8 Millionen Euro), für die Restkosten der Dreifachturnhalle, für die Fotovoltaikanlage auf dem Hallendach, für Brandschutzmaßnahmen am Kurhaus und in der Kurverwaltung, dazu für Brandschutz an der Grund- und Mittelschule, der allein wohl 170000 Euro kosten wird. Für die Belüftung der Kläranlage werden weitere 250 000 Euro fällig, der Ausbau der Schulstraße kostet 540000 Euro. 2,1 Millionen Euro sind für Abwassermaßnahmen in Kirchdorf und Dorschhausen vorgesehen. „Das muss gemacht werden“, sagte Klier. Das ist nur der Plan für das laufende Jahr.

Dass es bis 2020 nicht viel besser aussehen wird, machte Kämmerin Ullrich deutlich. Da werden etwa 3,2 Millionen Euro für die energetische Sanierung des Kurhauses fällig. Bürgermeister Gruschka ließ keinen Zweifel daran, dass dies notwendig ist. Hier gehe es um nichts weniger als um den Erhalt des Hauses. Ein „großer Brocken“ (Ullrich) kommt auch mit dem Hochwasserschutz für Bad Wörishofen auf die Stadt zu. „Es besteht Handlungsbedarf“, stellte Gruschka fest.

Eine „dramatische Entwicklung“ nannte das FW-Fraktionssprecher Wolfgang Hützler. Man müsse sich anstrengen und auch über die freiwilligen Leistungen der Stadt reden. Bad Wörishofen sei „finanziell in einer sehr sehr schlechten Lage“, stellte Hützler fest. Dazu komme, dass man von den notwendigen Baumaßnahmen nicht viel sehen werde. Das meiste, so Hützler, verschwinde ja im Boden. Auf dieses Problem wies auch Finanzreferentin Michaela Bahle-Schmid (CSU) hin. Bedauerlich sei dieser Umstand, von den Maßnahmen hätte kein Gast etwas. Man müsse sich die Investitionsliste nun sehr genau anschauen. Vor allem müsse man die Einnahmeseite der Stadt stärken, sagte Bahle-Schmid mit dem Verweis auf nötige Ansiedlungen im Gewerbepark an der A96. Gut sei, dass Gewerbesteuer und Einkommenssteuer stetig steigen würden.

Kämmerin Ullrich sprach von einer guten Ertragslage. Allerdings plagt die Stadt heuer eine Rekord-Kreisumlage von 7,2 Millionen Euro. Die Gewerbesteuer lag im vergangenen Jahr mit voraussichtlich 5,3 Millionen Euro deutlich über den Erwartungen. Für heuer geht die Kämmerin deshalb von 5,5 Millionen aus. Die Einkommensteuer liegt mit 6,4 Millionen Euro sogar auf Rekordniveau. „Die Weichen sind gestellt“, sagte Bahle-Schmid auch im Hinblick auf den niedrigen Gewerbesteuersatz. Sie wies auch darauf hin, dass im Ergebnishaushalt der Stadt ebenfalls noch ein Loch von etwa 40000 Euro vorhanden sei. Da sei „vielleicht auch noch die Verwaltung gefordert“, damit ein ausgeglichener Haushalt möglich ist.

Ein großer Brocken ist der Kur- und Tourismusbetrieb. Diesen muss die Stadt heuer mit 2,2 Millionen Euro unterstützen, mehr als geplant. Ein bisschen Zeit bleibt für Verbesserungen noch. Die Haushaltsberatungen in Bad Wörishofen beginnen im April.