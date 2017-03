2017-03-18 14:44:00.0

Bad Wörishofen Bad Wörishofens Oberen kräftig eingeschenkt

Frank Salzgeber schlüpft bei Bad Wörishofens Traditionsveranstaltung im „Luitpold“ in die Rolle des Bußpredigers und liest Bürgermeister, Stadträten und Demonstranten gehörig die Leviten. Von Franz Issing

Wo es in Bad Wörishofen derzeit lang geht, machte Fastenprediger Barnabas alias Frank Salzgeber in einer Predigt klar, die mit starken Sprüchen gewürzt war, passend zum starken Bier, das es zu verkosten galt.

Starke Worte und süffigen Gerstensaft, das lieben die Freunde von Starkbierproben. In Bad Wörishofen kamen sie bei der Traditionsveranstaltung im Kurhotel „Luitpold“ voll auf ihre Kosten. Die Wirtsleute Hildegard und Winfried Stapfer, als perfekte Gastgeber bekannt, hatten prominente Kneippstädter und auch „Großkopferte“ zu einem Event eingeladen, das keinen Vergleich mit den Starkbierproben in München zu scheuen braucht. Auch bei der 18. Salvatorprobe wurde Bürgermeister und Kommunalpolitikern kräftig eingeschenkt.

Bürgermeister Paul Gruschka zapfte das erste Fass an. Danach wurde den Promis hinsichtlich ihres Humors gehörig auf den Zahn gefühlt. Mit Spannung erwarteten die etwa 100 Gäste die Fastenpredigt von Bruder Barnabas, alias Frank Salzgeber, der nicht mit Seitenhieben auf das kommunale Geschehen sparte. In der Mönchskutte las er vor allem Bürgermeister Paul Gruschka, aber auch allen Stadträten quer durch die Fraktionen, die Leviten. Die von ihm mit viel Hintersinn Gescholtenen mussten sich viel humorvoll verpackte Kritik anhören und gefallen lassen.

ANZEIGE

„Die ganze Welt ist ein Irrenhaus und Bad Wörishofen die Zentrale“, spottete Bruder Barnabas und derbleckte zuerst Vizebürgermeister Stefan Welzel. „Bei dem weiß man immer noch nicht, ob er das bleiben darf, was er eigentlich gar nicht will, oder ob er das wird, was er gerne möchte“, frotzelte er. Natürlich bekam auch Rathauschef Gruschka sein Fett weg. Der Fastenprediger gab dem, wie er sagte, mit Frau Rapp geschlagenen Bürgermeister gute Ratschläge, wie man Frauenherzen gewinnt. „Jedenfalls nicht mit Blumenstrauß und Handschlag zum Abschied“, witzelte er.

„Früher war alles ganz anders, alles viel friedlicher in Wörishofen“, erinnerte sich der „Ordensmann“. „Da wurde keiner ohne Grund verklagt oder angezeigt, außer wegen Meineids und selbst da konnte man in der CSU noch Karriere machen“, so Salzgeber.

Dem Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke bescheinigte er: „Mei, Stephan, du weißt halt wie Wahlkampf am Biertisch geht“. Dass Unsinn aus Wiedergeltingen und nicht aus Wörishofen kommt, lästerte er. Dass 800 Leute 99 Prozent von 16000 Einwohner sind, tat er als blanken Unsinn ab, eine Anspielung auf die Deutungen nach den Demos gegen das Verkehrskonzept. Zum Organisator Siegfried Unsinn sagte er: „Klar, dass der mehr Autoverkehr braucht, dem seine sauschweren Bronzefiguren bekommt man ja mit dem Fahrradl nicht weg“.

Lästerliche Sprüche dann auch über das Verkehrskonzept. „Warum immer mehr Fahrradstraßen, Stoppstellen, Kreisverkehre und Stolpersteine, wo es doch viele Leute in Wörishofen gibt, denen es immer pressiert“, scherzte der Fastenprediger, der die Freien Wähler immer noch auf der Siegerstraße sah. „Lasst euch die Lorbeeren nicht zuweit über die Augen hängen, sonst werdet‘s kurzsichtig“, warnte er sie. Das Bürgerforum verspottete Barnabas als „politischen Blinddarm Wörishofens“ und schenkte auch Stadtrat Alwin Götzfried kräftig ein. „Der glaubt wirtschaftspolitisch noch immer an den Weihnachtsmann, dabei weiß jeder, dass den Nikolaus in Wörishofen der Gruschka macht“. Dass „der Skyline-Park vor allem ein wirtschaftlicher Erfolg für Rammingen ist“, ließ Barnabas die Runde ebenfalls wissen. Und zum Schluss zitierte der Bruder noch die Bibel, Psalm 52: „Mein Auge macht mich elend vor lauter Weinen in meiner Stadt.“

Der von der Hacker-Pschorr-Brauerei gestiftete, limitierte und von einer Münchner Künstlerin gestaltete Ehrenhumpen ging in diesem Jahr an Ilse Erhard. Winfried Stapfer würdigte in seiner Laudatio die zahlreichen Verdienste der Sozialreferentin und Seniorenbauftragten. Erhards Einsatz und Engagement für die Allgemeinheit sei vorbildlich, sie habe ein Herz für andere und versuche zu helfen wo sie kann, sagte er. Die Chefin des Mehrgenerationenhauses machte ihrem guten Ruf gleich alle Ehre und sammelte Spenden für eine neue Tagespflegestation, welche die „Ambulante Krankenpflege noch in diesem Jahr einrichten will. Bis Mitternacht saßen die Gäste beim Starkbier zusammen, sangen mit den „Luwigs“ beim Hissen der weiß-blauen Fahne die Bayernhymne und schmunzelten über die flotten Sprüche von Bruder Barnabas.