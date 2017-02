2017-02-23 12:58:00.0

Nahverkehr Bahn-Tickets künftig wieder im Wörishofer Bahnhof erhältlich

Neue Verkaufsstelle in der Kneippstadt. Der alte Bahnschalter in einem benachbarten Reisebüro wurde geschlossen. Von Markus Heinrich

Für die Bahnkunden in Bad Wörishofen geht eine Hängepartie dem Ende zu. Nach der Schließung des Fahrkartenschalters in einem Reisebüro nahe des Bahnhofs gab es Fahrkarten seither nur noch am Automaten. Das Geschäft mit den Bahntickets sei nicht kostendeckend gewesen, teilte das Reisebüro damals mit. Nun ist eine neue Verkaufsstelle gefunden. Die Postagentur im Bahnhofsgebäude Bad Wörishofen wird künftig auch den Fahrkartenverkauf beherbergen. Das sagte Agenturbetreiberin Irina Lünendonk unserer Zeitung. Demnach startet der Verkauf von Bahn-Fahrkarten am 1. März. Die Bahn hat sich dazu noch nicht geäußert. Vor dem Verkauf des Bahnhofs und der folgenden Sanierung war der Fahrkartenschalter im Bahnhofsgebäude untergebracht, allerdings längst nicht mehr in Händen der Bahn. Diese hatte den Ticketschalter 2004 privatisiert.