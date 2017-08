2017-08-01 13:13:00.0

Veranstaltung Bayerischer Humor trifft afrikanische Lockerheit

Beim Afrika-Festival im Braustadel verschmelzen die Kulturen zu guter Laune und bester Unterhaltung Von Maria Schmid

Weit über die Landkreisgrenzen hinaus ist er bekannt, der Braustadel in Rammingen. Vor allem in der Herbst- und Wintersaison, wenn sich bekannte und beliebte Kabarettisten und humorvolle Musiker die Klinke in die Hand geben und für unvergessene Abende sorgen. Temperamentvoll geht es im Sommer jeweils für ein ganzes Wochenende rund um den Braustadel zu.

Dann ist das von Aboubakrine ‚Pape’ Kane und seiner Frau Angelika Jörg-Kane initiierte Afrika-Festival aktiv. Marktstand an Marktstand reiht sich aneinander. Ob Kleidung unterschiedlichster Art, Gebrauchsgegenstände, Schmuck oder Musikinstrumente, für jeden Geschmack wird eine bunte Vielfalt angeboten. Da gibt es Traumfänger und Klangspiele, Gongs und Trommeln in unterschiedlichsten Größen, bunte, handgearbeitete Taschen und Holzarbeiten. Beim Stand von Mustafa Alkac läuft den flanierenden Menschen das Wasser im Munde zusammen. Er verkauft die verschiedensten Trockenfrüchte wie Ananas, Bananen, Mangos, Kiwis und Papayas, um nur einige zu nennen, als natürlich saftig-fruchtigen-Powersnack.

Dazu gibt es jede Menge Nüsse, die nicht einmal mehr geknackt werden müssen. Einfach kaufen und reinbeißen: Ein Genuss! An anderen Ständen ist es Kuchen, süß und verführerisch, gebacken oder frittiert. Wer die heimischen Gerichte vorzieht, kann sich für im Biergarten der Gaststätte unter den Schatten der mächtigen Blutbuchen aufhalten. Dieses schon traditionelle Afrika-Festival zieht von Jahr zu Jahr mehr Besucher an. Sie kommen vor allem auch um die pure Lebensfreude der Trommler zu erleben. Nicht nur bei den Konzerten, die in der alten Lagerhalle an den Abenden für Stimmung sorgen, sondern auch, weil das Trommeln und das afrikanische Tanzen in Workshops für Kinder und Erwachsene erlernt werden kann.

Dabei kommen auch die Cajòns nicht zu kurz. Wichtig ist, im Rhythmus zu bleiben und Spaß zu haben. Bei den Konzerten namhafter Interpreten, auf der offenen Bühne oder in der Halle, da können die afrikanischen Lieder und Melodien Musiker und Gäste bis zur Ekstase anfeuern. Ob „Joko“, „Alpha Son“ oder „Garopa“, der sich mit „Ndiaga Diop“ (der Top Reggae Star im Senegal) für „heiße“ Rhythmen sorgen, „Djembé Djolof Germany“, „Xoussou Ndiaye“ und „Ass Diop - Jahfandu“ sind einfach unschlagbar mit ihren temperamentvollen, lebensbejahenden Musikstücken.

„Garopa“ kann es auch bayrisch, „Gsang, Ziach“ und mit „Effekthascherei“. Und das alles mit „gscherdem bayerischem Humor“, gepaart mit afrikanischer Lockerheit. Die vornehmlich bayerischen Texte beinhalten Land und Leute beider Welten. Am Schlagzeug wird er begleitet von „Goorgoorlu“. Er sei, dabei lacht er, als „Rhythmusmaschine“ in ganz Bayern bekannt. Dass für die Kinder auch gedacht wird, beweist nicht nur die bekannte Gesichtsmalerei. Sie dürfen auf dem schneeweißen Pony „Tom“ reiten, das ein blaues und ein braunes Auge hat, oder ihre Erfahrungen mit dem rund 20 Jahre alten Kamel „Sargan“ machen.

Gemütlich geht es in Richtung Rammingen und wieder an den Marktständen vorbei. Es ist ein Fest für ganze Familien und für alle Sinne. Ein Wunsch für das kommende Festival im nächsten Sommer? Ein Verkäufer eines Marktstandes wünscht sich, der Bürgermeister von Rammingen möge doch einmal persönlich kommen und sich alles ansehen, eventuell auch mitmachen.

