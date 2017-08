2017-08-09 12:00:00.0

Entdeckung in Mindelheim Die genaue Entstehungszeit des Hausbrunnens bleibt ein Rätsel

Die Archäologen finden zwar keine weiteren Hinweise auf sein Alter, dafür aber etwas anderes. Von Jens Reitlinger

Die archäologische Arbeit in der Mindelheimer Kleinhannsstraße ist abgeschlossen. Auf der Baustelle in der Altstadt war vergangene Woche ein mittelalterlicher Hausbrunnen entdeckt worden (MZ berichtete). Entgegen den Erwartungen der ehrenamtlichen Mitarbeiter des Archäologischen Arbeitskreises Allgäu und Kreisheimatpfleger Peter Hartmann konnten am Grund des steinernen Schachts keine Tonscherben oder andere informative Spuren gefunden werden, mit deren Hilfe der Brunnen hätte zeitlich eingeordnet werden können. Über einen Seilzug haben die Hobby-Archäologen eimerweise den Schutt aus dem Brunnen gehoben, der bei den Abrissarbeiten hineingefallen war. Mehrere Stunden hat Jörg Müller im Inneren des knapp fünf Meter tiefen Brunnens verbracht, während das stetig steigende Wasser konstant abgepumpt werden musste. Bei hochsommerlichen Temperaturen herrschten laut Müller am Grund des Gemäuers angenehme 15 Grad. Abgesehen von zahlreichen roten Tonziegeln habe er dort jedoch nichts finden können. „Nur ein Stück Raufasertapete, doch die stammt sicher nicht aus dem Mittelalter“, scherzt Müller.