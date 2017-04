2017-04-17 12:57:00.0

Paula Print Die kleine Zeitungsente und der große Reformator

Warum eine Statue von Martin Luther auch in Bad Wörishofen Station gemacht hat. Von Paula Print und Maria Schmid

Wer ich bin, das wisst ihr ja. Nein? Also, ich bin die Zeitungsente Paula Print. Aber wisst ihr auch, wer Martin Luther war?

Nun, das war ein großer Mann. Nicht im Sinne von groß, wie ich klein bin, sondern, er war ein wirklich bedeutender Mann. Das habe ich festgestellt, als er in Form einer Statue nach Bad Wörishofen kam. Warum? Nun, vor 500 Jahren soll er 95 Thesen – das sind Leitsätze oder Behauptungen – an die Türe zur Schlosskirche in Wittenberg genagelt haben.

Ob das tatsächlich stattfand, ist nicht genau überliefert, wohl aber, dass er diese Thesen am 31. Oktober 1517 an den Erzbischof von Mainz und Magdeburg, Albrecht von Brandenburg, geschickt hat. Da das in diesem Jahr ein großes Ereignis ist, wird die Statue von Martin Luther im ganzen Dekanat Memmingen unterwegs sein, von einer Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde zur nächsten. Am 19. März kam er auch nach Bad Wörishofen.

Er hat ein Tagebuch über seine Besuche geführt und da steht drin: „Seit heute bin ich in Bad Wörishofen. Der Frühling liegt in der Luft und die kleine Stadt wirkt heimelig.“ Diesen Eintrag fand ich, weil Martin Luther zuerst bei Monika Graf-Zanker zu Gast war. Sie sagte ihm, Reformation sei immer. Schon Paulus hätte gesagt: „Wir sind zur Freiheit berufen.“ Monika Graf-Zanker hat mit der Lutherfigur auch einen Ausflug nach Augsburg gemacht. Dabei habe es viele freundliche Begegnungen gegeben.

Wow! Das muss für Martin Luther schon aufregend gewesen sein. Ich als kleine Ente kann da nicht mitreden, denn die Kerstin Steinsberger hat die Figur nicht nur mit in die Erlöserkirche mitgenommen, unter anderem zum Liturgie-Ausschuss und zum Jahresessen mit dem Kirchenvorstand. Nein, sie erlebte auch ein Ständchen mit Trompeten. Das war für Pfarrerin Ohr bestimmt, die ja nun zehn Jahre Pfarrerin in der Erlösergemeinde ist. Luther lernte den Arbeitsplatz von Kerstin in Memmingen beim Vermessungsamt kennen und war mit ihr in der Berufsschule für Gartenbau, Floristik und Vermessung.

Da wäre ich auch gerne mitgekommen. Ich liebe Garten und Blumen, vor allem die Gänseblümchen. Ich bin ja schließlich eine Ente und das sind meine liebsten Leckerbissen – außer Schnecken und Gras und so.

Aber nun zurück zu Martin Luther, der hatte nämlich mit der Kerstin noch ein ganz besonderes Highlight. Er durfte bei der Probe von den „High Spirits“, dem Gospelchor, mit dabei sein. Und da war dann noch das Fitnessstudio!

Ja, da steht er doch und versucht, mit der Kerstin mitzuhalten. So bleibt er auch nach 500 Jahren noch so richtig fit. Sollte ich vielleicht auch einmal versuchen! Ein Besuch war ebenfalls sehr schön, sagte mir Luther, als ich mich mit ihm und Prädikant Manfred Gittel in der Erlöserkirche traf. Er hat Luise, neun Jahre, und Charlotte, sieben Jahre alt, und ihre Eltern Susanne und Frank Goldmann besucht.

Sie sind gemeinsam spazieren gegangen. Charlotte habe am liebsten mit ihm geschmust. Und als die Großeltern aus Worms kamen, erfuhren sie, dass dort das größte Lutherdenkmal der Welt steht und natürlich eine Lutherkirche. Martin hat mir leise ins Ohr geflüstert: „Ich kann mich noch genau erinnern, wie es mir damals vorm Reichstag in Worms ergangen ist…“.

Nun, das ist lange vorbei und Martin Luther nun in Mindelheim. Er wird, so hat er mir erzählt, weiter wandern, bis er am 31. Oktober 2017, zum Reformationsfest, wieder in Memmingen ankommt. Da kann ich doch nur zu ihm aufschauen, oder?