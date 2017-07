2017-07-23 10:57:00.0

Partnerschaft Europa lohnt sich doch

Persönliche Begegnungen wie die zwischen den Bürgern von Stetten und Quelaine Saint-Gault geben dem Bündnis ein Gesicht. Von Wilhelm Unfried

Totgesagte leben länger: Nachdem der europäische Gedanken im vergangenen Jahr fast schon zu Grabe getragen wurde, scheint jetzt ein Ruck durch die Bürger Europas zu gehen, der auch die vielen Städte- und Gemeinde-Partnerschaften beflügelt. Gerade waren in Stetten die Freunde aus Quelaines Saint-Gault aus dem Département Mayenne zu Gast. Über 50 Franzosen, die mit Kind und Kegel gekommen waren, erlebten drei unbeschwerte Tage in den Stettener Gastfamilien. Beim Gegenbesuch im nächsten Jahr soll dann das 25-jährige Bestehen dieser Freundschaft gefeiert werden.

Beim Festabend beschwor Bürgermeister Richard Linzing in seiner Rede die europäische Verbundenheit: Europa lohne sich, so seine Botschaft. Dabei ging er auch auf die Krise ein, in der sich der europäische Einigungsprozess befinde. „Immer weniger Menschen können mit Europa etwas anfangen und gehen wählen, immer weniger Menschen verstehen die EU-Gesetze und die Schulden, die keiner bezahlen will!“ Partnerschaften öffneten aber den Horizont: Durch die Begegnung mit Menschen bekomme Europa plötzlich ein Gesicht. Man treffe Menschen, mit denen man vieles gemeinsam habe. Und dies bringe die Einsicht, dass es sich lohne zur Europawahl zu gehen, um gerechte Regelungen für alle Staaten zu erringen und die Lasten gemeinsam zu tragen. Daneben dankte er dem neuen Partnerschaftskomitee für die Vorarbeit für diesen Besuch, es mache Spaß darin mitzuarbeiten.

Die französische Bürgermeisterin Monique Cadot schlug in ihrem Grußwort die gleiche Richtung ein. „Wir haben festgestellt, dass die Unterschiede in Sprache und Kultur die Freundschaft nicht verhindert haben!“ Tiefgründig waren dann auch die Geschenke. Den Eingangsbereich des Rathauses in Quelaines Saint-Gault wird in Zukunft eine Allgäuer Milchkanne schmücken, die als Schirmständer genutzt werden wird. „Unter einem Regenschirm kann man gemeinsam stehen, unbehelligt davon, was rechts oder links runterkommt“, so Linzing. Und von französischer Seite gab es ein gesticktes Wappen von Stetten, an dem vier Damen eines Vereines viele Wochen gearbeitet hatten. Linzing versprach einen schönen Platz im Sitzungssaal.

Der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees in Frankreich, Bernard Bedouet, hatte noch ein besonderes Schmankerl. Die Gäste traten als großer Chor auf und sangen die Europahymne, allerdings mit einem neuen Text: „Wir singen für den neuen Frieden unseres geeinten Europas….Oh! Welche Freude es für uns ist: Kein Krieg für unsere Kinder. Die alten Grenzen hindern uns nicht mehr. Unsere Töchter können glücklich sein, unsere Söhne können den Frieden bauen …“ Und es folgte eine lange Nacht mit schwäbischen Spezialitäten, Blasmusik und vielen Gesprächen.

Projektleiter und Gemeinderat Gerhard Strohmeyr hatte mit seinen Helfern ein attraktives Programm ausgearbeitet, zu dem auch der Besuch von Oberstdorf mit Flugschanze und ein Essen auf einer Alm gehörten. Beim „Spiel ohne Grenzen“ traten Gäste und Gastgeber in gemischten Teams in den Disziplinen Sackhüpfen, Wettsägen, Torwandschießen, Bierkrugstemmen und Blechdosenwerfen gegeneinander an.

Sieger wurde das Team „Beckup“ mit Pascal Leroy, Ewald Fischer, Christina Presch, Emmanuel Clairet, Bernard Bedouet und Klara Kreuzer. Auf Platz zwei landete die Mannschaft „Champions“ mit Bianca Mayer, Karena Fouassier, Kerstin Linzing, Hugues Gendry, Mathis Clairet und Andreas Kreuzer.