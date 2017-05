2017-05-08 10:14:00.0

Gesundheitswoche Fit und Fun – ein Leben lang

In Bedernau wird gleich doppelt gefeiert, und zwar mit einem ganz besonderen Lied. Von Ulla Gutmann

Gleich zwei Gründe zu feiern gab es am Samstag in Bedernau: die Eröffnung der 15. Unterallgäuer Gesundheitswoche und den zehnten Geburtstag der örtlichen Therme. Mehr als 200 Veranstaltungen rund um die Gesundheit finden in dieser Woche unter dem Motto „Rauszeit“ im Unterallgäu statt.

Hektik und Stress gehören für viele zum Alltag. Bevor sich Herz-Kreislauf-Beschwerden, Konzentrationsstörungen, Schlaflosigkeit oder Antriebslosigkeit bemerkbar machen, kann jeder für sich einiges tun. Rauszeit bedeutet, sich Zeit zu nehmen, neue Kraft zu schöpfen, sich bewusster zu ernähren, sich mehr zu bewegen, raus in die Natur gehen. Die Therme in Bedernau ist einer der Orte im Landkreis, an dem man Ruhe und Entspannung in der Natur finden kann. Im anerkannten Heilwasser baden und schwimmen, auf der Liegewiese oder dem neu gebauten Steg am Außenbecken entspannen und nette Leute treffen, das können nicht nur die Unterallgäuer. Denn wie Breitenbrunns ehemaliger Bürgermeister Alfons Biber in seiner Rede erwähnte, treffen hier mehrere Landkreise aufeinander und so finde ein interessanter Informationsaustausch „über die Grenzen hinaus“ statt.

ANZEIGE

Biber erzählte in seinem Rückblick von der langen Planungsphase und den Schwierigkeiten für einen kleinen Ort wie Bedernau, ein Projekt wie die Naturtherme zu finanzieren und langfristig zu betreiben. Marianne Buchmann und Ursula Haggenmüller sind sich einig: „Das ganze Dorf hilft mit, anders geht’s nicht!“ Die Frauen haben gebacken, die Mitarbeiter der Therme bereiteten tagelang die Veranstaltung vor und bei der Feier waren sie ehrenamtlich aktiv. Der Fischereiverein brät Steckerlfische, der Kirchenchor singt das eigens komponierte Lied „Fit und Fun – ein Leben lang“. Biber berichtete von der Rentnergruppe, die den Rasen in der Anlage kostenlos mäht. „Da bin ich jetzt auch dabei“, verrät er schmunzelnd.

Am Stand der AOK, die zu den Sponsoren der Gesundheitswoche gehört, strampelte Landrat Hans-Joachim Weirather auf dem Fahrrad und betrieb damit eine Orangensaftpresse. Am Primavera-Stand mussten die Besucher Düfte erraten, beim Kompetenzzentrum für Ernährung des Landratsamtes galt es, verschiedene Gewürze zu erkennen; allerlei Brotsorten konnten probiert werden: „Mit allen Sinnen genießen“ war hier das Thema. Genießen konnten die Besucher auch frisch zubereitete Smoothies bei „Die frische Kiste“ oder an einem weiteren Stand aufbereitetes Wasser. Zu den von den Bedernauer Frauen gebackenen Kuchen gab es „Hasberger Kaffee“ von Ernst Lehle.

Für musikalische Unterhaltung sorgte die Alphorngruppe „Langholz“, dazu wurde im Wasserbecken drinnen Gymnastik gezeigt. Nach einem Mittagessen nutzen viele Gäste die Angebote und machten bei Augengymnastik oder Qi Gong mit. Das Märchenzelt bot Unterhaltung für die Kinder und wer Badesachen dabei hatte, konnte eine Runde schwimmen.

Hier geht‘s zum Programm der Gesundheitswoche