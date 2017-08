2017-08-25 12:38:00.0

Veranstaltungen Gastfreundschaft und Lebenslust

Am Wochenende locken Südtiroler Spezialitätenmeile, Kunsthandwerkermarkt und Kneipp-Erlebnistag wieder tausende Besucher. Kein verkaufsoffener Sonntag

Am kommenden Wochenende bietet die Innenstadt von Bad Wörishofen ein „Festival der Genüsse“: Mit der „Südtiroler Spezialitätenmeile“, der Südtiroler Weinmeile am Samstag und Sonntag, dem Kunsthandwerkermarkt und dem Kneipp-Erlebnistag wird den Besuchern für alle Sinne etwas geboten.

An bis zu 15 Ständen werden die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten und Leckereien, Lebensfreude und Musik verwöhnt. Tische und Bänke sorgen für die lockere Gemütlichkeit unter Freunden. Für eventuelle schlechte Witterung stehen Regenzelte bereit.

Auf Grund zahlreicher Nachfragen teilt die Stadtverwaltung mit, dass am Sonntag im Rahmen des Kunsthandwerkermarktes die Geschäfte geschlossen bleiben

Zuletzt wurden bei den Meilen rund 10 000 Besucher begrüßt, und mindestens so viele sollen es auch an diesem Wochenende werden, wenn schönes Spätsommerwetter einen fast schon südländisches Flair in die Kneipp-Stadt zaubert.

Die Südtiroler Bauern und Kleinproduzenten stehen für Leidenschaft, für gutes Essen und Trinken, Südtiroler Gastfreundschaft und Lebenslust. Die Besucher werden verführt von Köstlichkeiten aus den südlichen Alpen bei flotter Musik und Südtiroler Flair. Es gibt Kostproben aus Südtirol vom Apfelsaft bis hin zu Weißweinen, Rotweinen, Almkäse oder Südtiroler Qualitätsspeck.

Auch gibt es süße Versuchungen aus Omas Küche wie Krapfen oder frischem Apfelstrudel. Die Südtiroler Küche ist mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und beliebt. Von herzhaften Südtiroler Spezialitäten bis zu feinen Gerichten: egal wo Sie einkehren, es wird Ihnen vorzüglich schmecken!

Zusätzlich zur „Südtiroler Spezialitätenmeile“ wird diesmal die „Südtiroler Weinmeile“ organisiert, wo Südtiroler Weinbauern sich und Ihre Weine präsentieren.

Am Samstag 26. August, nach der Südtiroler Meile, geht es von 23 bis 4 Uhr. weiter mit der „After-Meile-Party“ im neuen „Old Shool“ Der Eintritt ist bis um 24 Uhr frei.Veranstalter sind das Wirtschaftsforum Bad Wörishofen in Zusammenarbeit mit Parkhotel Residence und dem Veranstaltungsbüro Graf Mindelheim. Schon zum 43. Mal lockt am Samstag ab 11 Uhr der große Bayerische Kunsthandwerkermarkt wieder tausende Menschen in die Kneippstadt. Auf der Bahnhofs- und Hauptstraße sowie im Kurhaus-Foyer präsentieren Kunsthandwerker ihre Werke.

Die fünf Elemente der Kneipp-Therapie stellen Stamm-Kneipp-Verein und Historische Gruppe beim Kneipp-Erlebnistag am Samstag, 26. August, vor.

Im Stadtgarten, und um das historische Badehäuschen in der Unteren Mühlstraße, erwartet Besucher ein abwechslungsreiches Programm.

Ab 10 Uhr startet das Kurorchester Musica Hungarica in der Dixie-Version mit einem Jazz-Frühschoppen. Nach dem Konzert bietet Ines Simon-Graf im ruhigeren Bereich des Gartens eine Achtsamkeitsübung an, zum Kneipp-Element Innere Ordnung. Ab 14 Uhr erklingen Lieder des Unterallgäuer Bäuerinnenchors unter Leitung von Sanni Risch. Im Anschluss tritt die Jazz-Tanz-Gruppe von Claudia Sachon auf. Um 15 Uhr findet das Kurkonzert mit dem Kurorchester Musica Hungarica im Stadtgarten statt.

Die Historische Gruppe versorgt die Gäste kulinarisch unter anderem mit den eigens hergestellten Gemüsebratwürsten das Element Ernährung. Wohltuende Kneippanwendungen verabreichen „Pfarrer Kneipp“ und erfahrene Bademeister im historischen Badehäuschen. Gezeigt wird hier das Element Wasser.

Mit dem Quiz „Welt der Kräuter und Pflanzen“ gibt Wolfram Wagner den Besuchern interessante Rätsel auf - und komplettiert das fünfte Element Heilpflanzen.

Außerdem sind die aktuellen Bücher des Stamm-Kneipp-Vereins erhältlich. Am Bücherstand erhalten Interessierte Informationen zum Verein und zur Mitgliedschaft. Das kostenlose Jahresprogramm mit den aktuellen Herbstkursen liegt ebenfalls am Bücherstand aus. (mz)