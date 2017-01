2017-01-23 00:32:51.0

Georg Meir rückt nach

CSU-Rat wird Nachfolger von Max Zech

Georg Meir sitzt bald wieder am Türkheimer Ratstisch: Als zweiter Nachrücker nimmt der CSU-Mann dann den Platz von Max Zech ein, der auf eigenen Wunsch aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist (MZ berichtete). Eigentlich hätte Toni Thalmeir die Nachfolge Zechs als CSU-Gemeinderat antreten sollen, doch Thalmeir nahm die Wahl nicht an und begründete dies mit seiner beruflichen und persönlichen Belastung. Georg Meir wurde bei der jüngsten Sitzung in Abwesenheit als neues Gemeinderatsmitglied bestimmt, weil er sich derzeit im Urlaub befindet. Er habe aber schriftlich mitgeteilt, das Amt zu übernehmen, informierte Bürgermeister Christian Kähler. (alf)