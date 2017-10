2017-10-21 00:36:52.0

Glaube Gesichter von früher, Ideen von heute

Beim Podiumsgespräch über Reformation geht es um Unterschiede, aber vor allem um Gemeinsamkeiten der beiden großen christlichen Kirchen Von Manuela Frieß

Mit ihrem großen Projekt „Hauptsache Jesus“ haben die katholische und die evangelische Kirche in Mindelheim bislang schon eindrucksvoll gezeigt, dass Ökumene hier kein Fremdwort ist. Dass Pfarrer Erik Herrmanns und Dekan Andreas Straub sich blendend verstehen, wissen viele. „Das produktive und lebendige Miteinander hier in der Stadt liegt aber auch an unseren Vorgängern“, betont der evangelische Geistliche Herrmanns. Und diese beiden waren deshalb ebenfalls in den Silvestersaal gekommen, um bei einem Gespräch über Reformation damals und heute zu reden.

Der Abend wurde von Jochen Schuster lebendig moderiert, der sich gleich zu Beginn von den anwesenden Geistlichen wünschte, ein persönliches Statement zur Reformation abzugeben. Rainer Holl verwies dabei auf die Vorgänger Luthers: John Wyclif, Jan Hus, Petrus Valdes und Girolamo Savonarola. „Man darf nicht vergessen, dass es immer schon schwierig war, die Einheitskirche unter einem Dach zu halten. Nicht nur Luther hat versucht, die Dinge zu verändern“, meinte er. Außerdem müsse man jede Reform auch als Stärkung der Vielfalt ansehen. Die tägliche Reformation und Erneuerung wurde von Wolfgang Schneck angesprochen. „Ich will Christus im Alltag verankern, deshalb muss ich mich immer wieder fragen: Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Deshalb ist Reformation immer aktuell.“

Dies griff Andreas Straub ebenfalls auf, der sagte, dass der Glaube eines jeden Einzelnen einer ständigen Erneuerung bedarf. „Deshalb freue ich mich, dass auch Papst Benedikt und Franziskus die Erneuerung der katholischen Kirche im Blick haben.“ Erik Herrmanns knüpfte daran fast nahtlos an und führte dann weiter, dass zu Zeiten Luthers die Kirche deformiert war und eine Reformation dringend nötig war. Erklärte allerdings auch, dass in der Renaissance die Wiederentdeckung der Antike eine wichtige Rolle gespielt habe. „Luther war mit seinen Ideen quasi auf der Suche nach den Wurzeln der Kirche. Außerdem war er unter anderem so erfolgreich, weil es hip und modern war, sich ihm anzuschließen.“ Im weiteren Gespräch kitzelte Schuster aus dem Katholiken Wolfgang Schneck heraus, dass dieser Luther dankbar sei, er habe mit der Reformation die Gespräche über den Glauben und die Kirche in Deutschland so viel weiter gebracht, als es in den meisten anderen Ländern der Fall sei. Einer der wunden Punkte der Ökumene – da waren sich die Priester einig – sei, dass es immer noch nicht möglich sei, das gemeinsame Abendmahl zu feiern. Doch Herrmanns betonte, das sei auf jeden Fall ein Ziel, auf das er hinarbeiten wolle.

Ein Ziel des Abends war es, nicht die Unterschiede der Konfessionen herauszuarbeiten, sondern die Gemeinsamkeiten zu finden. Zum Beispiel bei der Herausforderung, sich in einem immer weniger religiösen Umfeld weiter zu behaupten. Während Luther noch fragte „Wo finde ich einen gnädigen Gott?“, fragen sich heute viele: „Gibt es Gott überhaupt?“ Die einzige Antwort darauf: „Als gutes Beispiel vorangehen und den Glauben als Christ erlebbar machen“, so Schneck.

Die fünf Männer hatten für den Ausgleich an diesem Abend den Frauenchor Sunnies aus Dirlewang eingeladen. Mit ihren schwungvollen Liedern und vielen humorvollen Anekdoten der Gäste war der Abend im voll besetzten Silvestersaal ein weiterer Erfolg für die gelebte Ökumene in der Stadt.