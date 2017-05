2017-05-19 09:00:00.0

Natur Isoliert, aber nicht abgeschieden

Besondere Bruthöhle im Landratsamt Von Sandra Baumberger

Das Landratsamt in Mindelheim ist offenbar tierisch beliebt: Im vergangenen Jahr hat dort zunächst ein Specht an der Fassade nach Nahrung gepickt, dabei die Vorzüge des Wärmedämmverbundsystems für sich entdeckt und in dieses eine Höhle gebaut. Bei einem herkömmlichen Baumstamm hätte diese Arbeit laut dem Landesbund für Vogelschutz zwei bis drei Wochen in Anspruch genommen, in dem weichen Material war die Höhle dagegen schon nach wenigen Tagen bezugsfertig.

In diesem Jahr hat das gut gedämmte Heim nun Nachmieter gefunden: Ein Starenpaar hat es sich ausgeguckt, um dort seine Jungen großzuziehen. Als vor Kurzem wegen der derzeit laufenden Sanierung (wir berichteten) ein Gerüst an der Fassade aufgebaut wurde, befürchteten Nachbarn schon das Schlimmste. Auf Nachfrage der MZ teilte das Landratsamt jedoch mit, dass das Loch selbstverständlich erst verschlossen werde, wenn die Jungvögel ausgeflogen seien. Damit sei bereits innerhalb der nächsten Tage zu rechnen. Wie alle Wildvogelarten stehen Stare unter Naturschutz.