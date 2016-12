2016-12-22 00:36:59.0

Vernissage Kunstfeuerwerk zum Jahresende

15 Allgäuer stellen in der Türkheimer Galerie Epple aus

Zum Jahresende versammelt Franz Epple in seiner Galerie in Türkheim noch einmal all das, was ihn das ganze Jahr in Bewegung hält: Keramiken von Künstlern aus dem Allgäu. „Das Allgäu brennt!“ nennt er seine Ausstellung mit einem Augenzwinkern und verrät in seiner Rede bei der Vernissage, dass die meisten Künstler Zugezogene sind. Immerhin fühlen sich alle heimisch im Allgäu und dass dies eine inspirierende Landschaft ist, sieht der Besucher der Ausstellung auch an den Wänden: Wie immer hat Epple den Keramiken auch Bilder an die Seite gestellt, dieses Mal Fotografien von Reiner Metzger sowie Grafiken von Hans Dietmann. Letzterer ist ausgezogen, das wilde, archaische Allgäu einzufangen, nicht das Allgäu der Touristen, nicht liebliche Ansichten von Kirchtürmen und sanften Hügeln. Ihm ging es darum, dem Unberührten ein Gesicht zu geben.

Auch Metzger hat nicht das „typische“ Allgäu fotografiert, sondern in einem Langzeitprojekt den Versuch unternommen, die Geschichte des Allgäus anhand einer Familie mit einem Landwirtschaftsbetrieb abzubilden. Entstanden sind stille Einblicke in das Leben der Bauern, nie voyeuristisch, obwohl der Fotograf immer auftauchen durfte, auch unangemeldet. Metzger belässt die Menschen in ihrer Privatheit, dokumentiert ihr Leben in schwarz-weißer Unmittelbarkeit. Mit den Fotografien Metzgers und den Grafiken Dietmanns trifft Dokumentarisches auf intimes Eintauchen in die Natur, Distanz trifft auf Nähe, sie heben sich auf, ergänzen einander und ergeben zusammen ein Abbild unserer Heimat. Und weil jeder weiß, dass Heimat nicht nur ein Ort ist, sondern vielmehr die Zugehörigkeit des Herzens, ist das der ideale Rahmen für Epples Herzensangelegenheit:

ANZEIGE

Die Keramiken, die seine Galerie wie immer schmücken als wären sie nicht Gastobjekte einer Ausstellung, sondern hier zuhause, eingebettet in die Musik des Gitarrenduos „Saitenspuren“, das nicht zum ersten Mal eine Vernissage in der Gallerie Epple musikalisch begleitete.

Ungewöhnlich bunt ist es, von filigranen Objekten in zarten Pastelltönen bis hin zu riesigen Schalen in knallig-kräftigen Farben ist alles dabei. Die hauchzarten Vasen mit Gesichtern darauf von Andile Schöllhorn, wieder so ein Objekt, das man unbedingt anfassen will, um sicher zu gehen, dass es eine Keramik ist. 15 verschiedene Künstler so zu präsentieren, dass eine farbliche und gestalterische Einheit entsteht - Franz Epple gelingt’s. So ergeben etwa die Vasen von Barbara Ehrengruber, Andrea Platten und Peter Burkhardt mit den Bildern Dietmanns ein Arrangement, das man am liebsten komplett mit nach Hause tragen würde.

Die Ausstellung kann am 26. Dezember und am 6. Januar von 15 - 18 Uhr besucht werden. (tisch)