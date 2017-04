2017-04-19 00:33:49.0

Verein Miteinander für Stadt und Pfarrei

Der Katholische Frauenbund in Mindelheim blickt auf ein erfolgreiches Jahr mit vielen Aktionen zurück

Auch wenn er nur selten in der Öffentlichkeit steht, so gehört der Katholische Frauenbund doch zu den aktivsten Vereinen Mindelheims. Vor allem im kirchlichen Bereich sind die mehr als 130 Frauen zu unverzichtbaren Mitarbeitern geworden, wie Andreas Straub, Dekan und zugleich Präses des Vereins ist, dankbar betonte.

Bei der Hauptversammlung zog die Vorsitzende Monika Färber eine stolze Bilanz. So hatten sich die Frauen nicht nur jeden Monat zum Seniorentreff und zu Bastelnachmittagen getroffen, sie kamen auch zum Binden der Palm- und Kräuterbuschen zusammen, halfen beim Schmücken des Fronleichnam-Altars und veranstalteten daneben je einen Oster- und Adventsbasar. Der dabei erzielte Gewinn von mehr als 3500 Euro kam 13 sozialen Einrichtungen zugute, darunter den Unterallgäuer Werkstätten, dem Familienpflegewerk, der Mindelheimer Tafel, dem Freundeskreis Albanien und der Maristen-Fürsorge.

ANZEIGE

Auch für Geselligkeit war gesorgt, so bei einer Faschingsveranstaltung, beim Ausflug nach München sowie beim Besuch des Klosters von Bonlanden, wo die Hostienbäckerei großes Interesse fand. Die „Junge Gruppe“ des Vereins besuchte das nostalgische Dorfschulmuseum in Daxberg, wanderte auf den Spuren der Römer nach Dirlewang und hatte auch einen kulinarischen Leckerbissen im Programm: einen Kochabend mit asiatischen Spezialitäten. Ein eigenes Team wurde für die Teilnahme am Weltgebetstag mit dem Schwerpunkt Kuba gebildet. Sehr gut besucht war auch der Vortrag von Buchautor und Klinikseelsorger Josef Epp, der zum Thema „Allen Anforderungen gerecht werden – und wo bleibe ich?“ referierte. (woti)